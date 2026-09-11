Aniversario

25 años del 11-S: Estados Unidos recuerda a las víctimas de los atentados

Nueva York y otros puntos del país serán escenario de ceremonias para homenajear a las casi 3.000 personas que murieron en los ataques de 2001. El aniversario vuelve a poner en perspectiva el impacto que tuvo aquella jornada sobre la política estadounidense y las relaciones internacionales.