Estados Unidos conmemora este viernes los 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, una jornada que dejó casi 3.000 muertos y modificó durante décadas la política exterior y de seguridad del país. Las ceremonias se desarrollan principalmente en Nueva York, Washington y Pensilvania, los tres lugares alcanzados por los ataques coordinados atribuidos a Al Qaeda.
25 años del 11-S: Estados Unidos recuerda a las víctimas de los atentados
Nueva York y otros puntos del país serán escenario de ceremonias para homenajear a las casi 3.000 personas que murieron en los ataques de 2001. El aniversario vuelve a poner en perspectiva el impacto que tuvo aquella jornada sobre la política estadounidense y las relaciones internacionales.
El aniversario encuentra a una nueva generación que no vivió aquella jornada y que, sin embargo, creció bajo muchas de las consecuencias que dejó. Para las familias de las víctimas, los sobrevivientes y quienes participaron de las tareas de rescate, en cambio, el recuerdo permanece ligado a una experiencia personal que continúa teniendo efectos.
Los atentados que cambiaron la historia de Estados Unidos
El 11 de septiembre de 2001, 19 integrantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos de ellos fueron utilizados para atacar las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York. Un tercer avión impactó contra el Pentágono, sede del Departamento de Defensa estadounidense, mientras que el cuarto cayó en un campo cercano a Shanksville, en Pensilvania.
Los ataques provocaron la muerte de 2.977 personas, sin contar a los 19 secuestradores. En Nueva York, los dos edificios del World Trade Center colapsaron después de los impactos y las imágenes de las torres envueltas en humo recorrieron el mundo.
El vuelo 11 de American Airlines había salido de Boston con destino a Los Ángeles y se estrelló contra la Torre Norte. Minutos después, el vuelo 175 de United Airlines impactó contra la Torre Sur. El tercer avión, el vuelo 77 de American Airlines, fue dirigido contra el Pentágono. En tanto, los pasajeros del vuelo 93 intentaron recuperar el control de la aeronave antes de que terminara estrellándose en Pensilvania.
La respuesta estadounidense tuvo consecuencias que excedieron ampliamente aquel día. El gobierno de George W. Bush inició la llamada “guerra contra el terrorismo”, que incluyó la invasión de Afganistán y, posteriormente, la de Irak. También se reforzaron los controles de seguridad y vigilancia dentro de Estados Unidos y se creó el Departamento de Seguridad Nacional.
La persecución de Osama bin Laden, líder de Al Qaeda, se convirtió en uno de los principales objetivos de Washington. Bin Laden fue localizado y asesinado en Pakistán en 2011, una década después de los atentados.
A lo largo de los años, las guerras iniciadas después del 11-S, las políticas de seguridad y las decisiones adoptadas por Estados Unidos generaron debates que todavía forman parte de la discusión política internacional. El impacto del atentado también alcanzó a las comunidades musulmanas, que enfrentaron un aumento de la discriminación y los prejuicios en distintos momentos posteriores a los ataques.
Nueva York vuelve a recordar a las víctimas
En Nueva York, el principal acto conmemorativo se realiza en el lugar donde se encontraban las Torres Gemelas. Como ocurre cada año, familiares de las víctimas participan de la ceremonia y leen los nombres de las personas que murieron en los ataques.
El homenaje contempla momentos de silencio coincidentes con los principales momentos de aquella mañana: los impactos de los aviones y el derrumbe de las torres. La ceremonia en el World Trade Center mantiene desde hace años la decisión de que los políticos no intervengan con discursos, con el objetivo de concentrar el acto en las víctimas y sus familiares.
El presidente Donald Trump participa de las actividades conmemorativas en el Pentágono, mientras que también se desarrollan actos en Pensilvania, en el sitio donde cayó el vuelo 93. Allí se recuerda especialmente a los pasajeros y tripulantes que intentaron impedir que el avión alcanzara su objetivo.
La conmemoración también está atravesada por el paso del tiempo. Muchos de quienes hoy participan de los homenajes eran niños o todavía no habían nacido cuando ocurrieron los ataques. Para ellos, el 11-S forma parte de la historia contemporánea más que de una experiencia vivida directamente.
Al mismo tiempo, las consecuencias humanas de aquella jornada continúan entre quienes estuvieron expuestos al polvo y los residuos durante las tareas de rescate y recuperación. Bomberos, policías, trabajadores de emergencia y otras personas que permanecieron en la zona durante los días posteriores enfrentaron con el paso de los años distintos problemas de salud asociados a aquella exposición.
A 25 años de los atentados, Estados Unidos vuelve a detenerse para recordar a quienes murieron y a quienes participaron de las tareas de rescate. La fecha funciona también como una oportunidad para revisar cómo una mañana de septiembre de 2001 modificó la seguridad, la política exterior y la vida cotidiana de generaciones enteras, dentro y fuera del país.