Explosión en feria escolar de Rancagua dejó una menor grave y más de diez heridos

Un experimento en la Escuela de Rancagua, Chile, que simulaba ser un volcán en erupción terminó detonando como una bomba y dejó un saldo de más de diez heridos, la mayoría menores de edad. Una alumna se encuentra en estado crítico tras sufrir graves lesiones en el rostro.
La noche del jueves, la feria científica que se desarrollaba en la Escuela de Rancagua se convirtió en una escena de pánico. Lo que debía ser una jornada educativa y recreativa terminó con una explosión que provocó heridas, destrozos y una conmoción generalizada entre estudiantes, padres y docentes.
Según relataron los testigos, el estallido ocurrió durante la demostración de un experimento que simulaba la erupción de un volcán. En cuestión de segundos, el material utilizado detonó con una fuerza inesperada, generando una onda expansiva que alcanzó a quienes observaban la actividad.
“Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar. Había chicos con la cara ensangrentada y padres desesperados que no sabían qué hacer”, contó una madre que presenció el hecho y auxilió a los niños heridos.
Una menor en estado crítico y varios hospitalizados
Las primeras informaciones médicas confirmaron que una alumna, que se encontraba en la primera fila observando el experimento, sufrió heridas de extrema gravedad. Recibió el impacto directo de la explosión en el rostro y fue trasladada de urgencia al Hospital San José. Durante la madrugada se evaluaba su traslado a Santiago debido al riesgo de perder un ojo y por el severo daño facial.
El balance preliminar indicó que más de una decena de personas resultaron lesionadas, entre ellas estudiantes, docentes y algunos familiares. La mayoría presenta quemaduras leves, cortes y contusiones provocadas por fragmentos del material utilizado en la demostración.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, expresó su preocupación por el hecho y aseguró que “se iniciará una investigación inmediata para determinar las causas y las responsabilidades”. Además, confirmó que equipos del Ministerio se trasladarán a la zona para brindar apoyo a la comunidad educativa.
El intendente regional, Juan Manuel Masferrer, también se pronunció: “Estamos ante una tragedia que no debió ocurrir. La prioridad es la recuperación de los heridos y el esclarecimiento del procedimiento que se realizó en la escuela”.
Falta de controles y protocolos en el centro del debate
El caso volvió a poner bajo la lupa los controles y las condiciones de seguridad en las actividades escolares experimentales. En Chile, las ferias científicas son eventos frecuentes, pero en muchos casos no existen protocolos estrictos sobre el manejo de sustancias químicas ni supervisión técnica especializada.
Expertos en seguridad escolar advirtieron que este tipo de prácticas, si bien buscan promover la curiosidad científica, deben realizarse bajo control docente y con materiales adecuados. “No es la primera vez que una demostración sale mal. Hay que revisar qué tipo de productos se usan y si se cumplen las normas básicas de protección”, explicó el químico y docente universitario Ricardo Meneses.
La Fiscalía regional inició una investigación de oficio para determinar si hubo negligencia por parte del establecimiento o de los responsables de la feria. Mientras tanto, la comunidad educativa permanece en estado de shock y se suspendieron todas las actividades escolares hasta nuevo aviso.
