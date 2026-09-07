Oriana Sabatini volvió a llamar la atención en redes sociales con una renovación completa de su imagen. La cantante, actriz y escritora compartió este domingo una serie de fotografías en Instagram donde mostró el resultado de su nuevo estilo y rápidamente generó una ola de comentarios entre sus seguidores.
Oriana Sabatini sorprendió con su nueva imagen: rubio claro y corte bob
La cantante y actriz compartió en redes sociales el resultado de una producción que incluyó una apuesta estética diferente. Las fotos generaron sorpresa y elogios entre sus seguidores y figuras de su entorno.
La artista dejó atrás, al menos por esta producción, su habitual cabello negro para apostar por un rubio claro y un corte bob con efecto húmedo. En algunas imágenes se la pudo ver durante el proceso de preparación, con el pelo peinado hacia un costado y sujeto con clips mientras trabajaban sobre su nueva apariencia.
El look que eligió para la sesión
El cambio estuvo acompañado por un maquillaje intenso, con tonos lilas y un delineado marcado. Para completar la producción, Sabatini lució una campera de cuero marrón, un top negro y jeans.
Las imágenes también permitieron ver parte del detrás de escena en el estudio de maquillaje y peluquería, donde quedaron expuestos algunos de los productos y elementos utilizados para lograr el resultado final.
La reacción de sus seguidores
El cambio no pasó desapercibido entre quienes siguen a la artista. La publicación se llenó de mensajes de sorpresa y elogios, con comentarios como “¿¿Perdón??”, “¡Wow! ¡Qué cambio! Bella como siempre”, “HOT” y “No puede ser”.
También reaccionaron personas de su círculo cercano y colegas. Entre ellas estuvieron Paulo Dybala, Catherine Fulop, María Becerra, Cami Mayan, Blair, Cande Tinelli, Delfina Chaves y Lola Latorre.
Cande Tinelli, por ejemplo, le escribió: “Ese flequillo necesito que te lo dejes para siempre”. Catherine Fulop también celebró la nueva etapa, mientras que Delfina Chaves comentó: “Este es el look” y Lola Latorre destacó: “No podés ser más linda”.
Ya había apostado por un cambio extremo
No es la primera vez que Sabatini sorprende con una modificación de su apariencia. En noviembre de 2022, había presentado otro estilo llamativo para acompañar el lanzamiento de su canción “Chin chin”.
En aquella oportunidad, había elegido un flequillo muy corto y cejas decoloradas en un rubio extremo, una propuesta que también generó repercusiones entre sus seguidores y combinó elogios con algunas críticas.
Con esta nueva producción, la artista volvió a demostrar su disposición a experimentar con su imagen y a probar estilos alejados de su apariencia habitual.