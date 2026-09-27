En el mes del día del maestro y del profesor, saludo a todos los docentes argentinos, a mis colegas y a quienes fueran mis maestros, los que tanto contribuyeron en mi formación y los que me guiaron para escoger la profesión. Recordamos también el día del profesor, el 17 de septiembre.
Escritura creativa VI - Cartagena
En su calidad de docente jubilada y escritora, y en el marco de un intercambio cultural con otros autores latinoamericanos, Lilián relató su experiencia pedagógica y literaria en escuelas vulnerables de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.
Somos profesionales de la educación porque investigamos, nos capacitamos y actualizamos para convivir en esta era tan convulsionada y cambiante. Si bien estoy jubilada, sigo siendo maestra por vocación y elección.
Sé que estuve ausente en estas páginas en el último tiempo, pero las retomo luego del viaje realizado en julio-agosto a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, a propósito del Intercambio Cultural Latinoamericano de Escritores Argentina-Colombia.
Allí tuve la oportunidad de visitar escuelas primarias de sectores vulnerables de la periferia de Cartagena, como Foco Rojo, Escuela Rousseau y La Enseñanza, de nivel secundario. Los escritores asistentes nos distribuimos por las aulas para intercambiar experiencias de lectura y escritura con los alumnos, así como leer textos de autoría y donar material para las bibliotecas escolares.
No sin asombro, pude observar que las bibliotecas son espacios vacíos de contenido y los pocos libros existentes yacen inertes en los estantes. Los docentes no acompañan en los procesos de lectura y escritura.
En Foco Rojo habían improvisado la Biblioteca del Patio, de tierra entre raíces de ceibas, donde exponían los escritos de los niños para curiosidad de los visitantes. Recitaron, leyeron sus producciones y bailaron danzas folclóricas de la región con trajes típicos. Nos deleitaron especialmente con cumbias, típicas del eje cafetero.
En el colegio La Enseñanza compartí con alumnos del último año. Me llamó la atención sus conocimientos sobre mitos y leyendas urbanas. Corroboré con ellos las dos versiones que tiene el pueblo sobre la India Catalina: traidora o símbolo de la americanidad.
Por esos días en Cartagena compartí vivencias con la escritora santafesina María Beatriz Bolsi, quien fuera una de las docentes en el Instituto del Profesorado de Universidad Nacional del Litoral.
En todas las escuelas donamos nuestras obras literarias como una manera de fortalecer el intercambio cultural. No faltó la ocasión de visitar la Universidad de Cartagena. Una experiencia fabulosa fue asistir al Claustro de la Merced.
En el patio se encuentra el busto de Gabriel García Márquez y parte de sus cenizas. El sobrino del "Gabo", Gabriel Egidio Torres García, hizo entrega de los certificados de participación, que nos llenó de orgullo a todos quienes admiramos el Premio Nobel.
Getsemaní es el centro histórico de Cartagena de Indias. Paseando por ahí, encontré el bar "Getsemaní", donde se comenta que el escritor supo inspirarse para escribir pasajes de una de sus novelas más reconocidas, "El amor en tiempos del cólera".
En el frente de dicho local hay un retrato y arriba pueden verse algunas mariposas amarillas, símbolo más icónico en la novela "Cien años de soledad". Me hicieron recordar al capítulo donde se relata el amor prohibido del negro Mauricio Babilonia por Renata Buendía. Realismo mágico en toda su dimensión.
Y de esa manera pude enlazar mi trayectoria docente con la experiencia del oficio de escribir.
Contactos
Para comunicarse con la autora: [email protected]. Facebook: lilian.costamagna. Instagram: @lilian costamagna. Otro: @letras barilochenses.