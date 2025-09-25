Las denuncias falsas: el caso de Nico

Por Alicia Talsky
Hace más de un año, Nicolás fue preso (rehén diríamos) por una denuncia falsa, intencionada y agravada por intrigas. El caso fue divulgado como "el del empresario gastronómico". Lo curioso, entre otras cosas, es que veinte días antes de la aprehensión aparecían datos ya como hecho consumado.
La denunciante, madre de su niño, quizás también es víctima de largas historias que la mueven a actuar con cierta perversidad o a repetir procedimientos en otras circunstancias y parejas. Pensemos en su propia fragilidad, nada es ajeno a esta secuencia. ¿Será parte de su propia historia?
La cuestión es que el muchacho quedó detenido. Y el proceso se alarga. El niño, su hijo, no puede ver a nadie de la familia paterna. Y los medios callan. ¿Es impotencia de los afectos? ¿Impotencia de las familias? ¿Impotencia del sistema? Desde mi militancia profundamente feminista y procurando también integrar miradas interdisciplinares, me vuelvo a preguntar si nadie decide poner en discusión esta cuestión.
Las falsas denuncias, tan burdas como la de este caso, también golpean la credibilidad de las causas por las que mujeres y niñas luchamos hace tiempo. Necesitamos una tregua. Un debate. Y una revisión del caso de Nicolás, de la familia denunciante y especialmente del destino de ese niño, conviviendo actualmente con sus potenciales victimarios.
