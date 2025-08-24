Colón de San Justo y Sanjustino jugarán una final inédita por el Apertura 2025
Tras 21 fechas y un andar arrollador, los dos gigantes de la ciudad del norte santafesino terminaron igualados en lo más alto de la tabla con 48 puntos. La Casa Madre del fútbol regional ya trabaja en la organización de un partido único que quedará en la historia: el campeón se definirá en una final que promete paralizar a San Justo y encender la pasión de toda la Liga.
Los dos colosos de la ciudad de San Justo, deberán enfrentarse en una final única Créditos: Luis Cetraro
La Liga Santafesina de Fútbol vivirá un hecho histórico e irrepetible. Colón de San Justo y Sanjustino, los dos colosos de la ciudad de San Justo, deberán enfrentarse en una final única para dirimir al campeón del Torneo Apertura 2025. Después de 21 fechas intensas, de recorridos casi calcados y con números que hablan de la superioridad sobre el resto de los equipos, el "Rojo y Blanco" y el "Matador" cerraron la fase regular igualados en lo más alto de la tabla con 48 unidades.
Se trata de un acontecimiento que trasciende lo deportivo: la ciudad de San Justo, con apenas unas cuadras de distancia entre ambos clubes, se convierte en epicentro del fútbol regional y la Liga Santafesina escribe un nuevo capítulo que quedará grabado en sus 94 años de historia.
El campeón se definirá en una final que promete paralizar a San Justo
Un campeonato soñado
El equipo dirigido por Miguel Restelli cosechó 15 triunfos, 3 empates y solo 3 derrotas. Convirtió la impactante cifra de 60 goles y recibió apenas 16, lo que le permitió terminar con una diferencia de gol de +44, la más alta del certamen. Ese poderío ofensivo fue su sello durante todo el torneo y lo posicionó como uno de los equipos más temibles.
Sanjustino, conducido por Marcelo Molina, logró idéntica campaña en cuanto a victorias, empates y derrotas. Marcó 47 goles, recibió 17 y cerró la fase regular con +30 de diferencia. Un andar sólido, de menos estridencia goleadora pero con una eficacia que lo llevó a pelear cabeza a cabeza cada jornada.
El reglamento de la Liga no contempla la definición por diferencia de gol, por lo que más allá de la superioridad estadística de Colón SJ, el título deberá definirse en la cancha. Ese solo detalle le otorga a la final un condimento adicional: será una verdadera fiesta deportiva, donde nada previo cuenta y donde el que se imponga en los 90 minutos (o en los penales, de ser necesario) quedará en lo más alto del Apertura.
San Justo respira fútbol como nunca. Las camisetas se multiplican en las calles, los hinchas sueñan y se ilusionan con ser protagonistas de un acontecimiento que pocas veces se da en el interior de la provincia: que dos clubes de una misma ciudad se disputen la gloria en una final de Liga.
Para los colonistas, será la oportunidad de reafirmar su poderío ofensivo y coronar una campaña que lo tuvo casi siempre como protagonista. Para los del "Matador", la posibilidad de demostrar que la regularidad y el carácter en los momentos clave también son credenciales válidas para levantar la copa.
En cualquiera de los dos casos, el trofeo quedará en San Justo, pero el camino hacia esa consagración promete emociones fuertes, con la rivalidad de toda la vida llevada a su máxima expresión.
La Casa Madre del fútbol regional ya comenzó a trabajar para darle a este partido la magnitud que merece. Este lunes se llevará adelante una reunión clave en la sede de la Liga Santafesina con la presencia de los presidentes de los clubes, dirigentes liguistas y representantes del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Allí se definirán detalles centrales: día, horario y estadio.
Según pudo averiguar Pasión Liga, la propuesta más firme que está sobre la mesa es disputar la final el próximo miércoles, a las 21 horas, en el Estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe. Se trata de un escenario con capacidad, accesibilidad y las condiciones necesarias para albergar un espectáculo de alto vuelo, además de garantizar la seguridad en un duelo de alta convocatoria.
Números que hablan
La tabla final del Apertura no deja dudas: Colón de San Justo: 21 partidos jugados, 15 ganados, 3 empatados y 3 perdidos, 60 goles a favor y 16 en contra, diferencia de +44.
Sanjustino: 21 partidos jugados, 15 ganados, 3 empatados y 3 perdidos, 47 goles a favor y 17 en contra, diferencia de +30.
Los dos equipos terminaron con el mismo puntaje y las mismas campañas, lo que marca la paridad absoluta. Apenas los números de los goles anotados y recibidos los diferencian, aunque esas cifras quedarán como anécdota en la previa de un partido que definirá todo en el campo de juego.
El fútbol de la Liga Santafesina de Fútbol vuelve a poner de manifiesto la fortaleza de sus clubes del interior. San Justo, una ciudad que siempre aportó protagonistas, entrenadores y jugadores de jerarquía al fútbol regional y provincial, tendrá su fiesta mayor con esta final.
Se espera una masiva concurrencia de hinchas, tanto de Colón de San Justo como de Sanjustino, en lo que será un verdadero éxodo hacia el estadio designado. La organización trabaja para que sea una celebración del fútbol y no solo un partido, entendiendo la magnitud de lo que está en juego.
La Liga Santafesina no recuerda en los últimos tiempos un hecho de estas características. Dos equipos con tanta historia, con hinchadas fervorosas y con una rivalidad que divide a una ciudad, disputando un título oficial en un partido único.
Será, sin dudas, un espectáculo deportivo de primer nivel. Un choque que paralizará a San Justo, que convocará la atención de toda la provincia y que pondrá al fútbol regional en el centro de la escena.
El miércoles, en cancha neutral, Colón de San Justo y Sanjustino escribirán el capítulo más grande de sus historias recientes. El Apertura 2025 ya tiene asegurado un campeón de San Justo. La incógnita es quién levantará la copa: ¿será el Rojo y Blanco o Verde?
Lo cierto es que, pase lo que pase, la Liga Santafesina tendrá una final inolvidable, que quedará en la memoria de jugadores, dirigentes, hinchas y de todos los que vibran con el fútbol de la región.
