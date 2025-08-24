Una definición histórica

Colón de San Justo y Sanjustino jugarán una final inédita por el Apertura 2025

Tras 21 fechas y un andar arrollador, los dos gigantes de la ciudad del norte santafesino terminaron igualados en lo más alto de la tabla con 48 puntos. La Casa Madre del fútbol regional ya trabaja en la organización de un partido único que quedará en la historia: el campeón se definirá en una final que promete paralizar a San Justo y encender la pasión de toda la Liga.