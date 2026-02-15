#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Reforma judicial en marcha

Cococcioni pidió profundizar cambios en la Justicia y anticipó una Corte distinta para fin de año

El ministro de Seguridad y Justicia planteó que la provincia necesita una Justicia moderna, con más recursos, digitalización plena y reformas estructurales.

Cococcioni habló de reformas judiciales y de la necesidad de modernizar el sistema. Foto: Flavio Raina.Cococcioni habló de reformas judiciales y de la necesidad de modernizar el sistema. Foto: Flavio Raina.
Seguinos en
Por: 

El ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, expresó que el inicio del año legislativo abre una etapa de transformaciones profundas en el sistema judicial provincial y sostuvo que el objetivo es avanzar hacia un modelo más moderno, eficiente y con mayor capacidad de respuesta.

El funcionario señaló que existe expectativa en torno a cambios estructurales en el funcionamiento judicial y consideró que el mensaje del gobernador debía marcar el rumbo de esas reformas. En ese marco, explicó que la prioridad pasa por mejorar el funcionamiento de los fueros más exigidos y fortalecer la estructura operativa del sistema.

Cococcioni remarcó que uno de los puntos centrales es dotar de mayores recursos al fuero laboral y al fuero de familia, especialmente en Rosario, donde la demanda judicial creció en los últimos años. Según indicó, la necesidad de reforzar esas áreas surge de la presión que atraviesan los tribunales y de la urgencia de acelerar los tiempos de respuesta.

Mirá tambiénPaco Garibaldi destacó el adelanto de la apertura de sesiones en Santa Fe y marcó prioridades: seguridad y producción

El ministro insistió en que la provincia necesita proyectar su Justicia a mediano y largo plazo. En ese sentido, sostuvo que las reformas deben pensarse con horizonte de dos, cinco y hasta diez años, con un enfoque que supere las urgencias coyunturales y apunte a un rediseño institucional más amplio.

Digitalización total y una Justicia pensada a futuro

Uno de los ejes que el funcionario destacó fue la informatización del sistema judicial. Para Cococcioni, el proceso de digitalización avanzó, pero aún no alcanzó un nivel pleno que permita agilizar expedientes, procesos y trámites.

El ministro sostuvo que completar la transformación tecnológica resulta clave para modernizar el funcionamiento judicial y mejorar la calidad del servicio. Según explicó, la digitalización no solo impacta en la eficiencia interna, sino también en la accesibilidad para ciudadanos, abogados y operadores del sistema.

El gobierno anticipa cambios en la Corte Suprema provincial hacia fines de 2026.El gobierno anticipa cambios en la Corte Suprema provincial hacia fines de 2026.

En ese marco, señaló que la provincia ya inició ese camino y que los próximos pasos deben consolidar una informatización integral. A su entender, la Justicia debe acompañar los cambios sociales y tecnológicos para evitar quedar rezagada frente a otras áreas del Estado.

Cococcioni también aclaró que el sistema de investigación penal no depende directamente del Poder Judicial, sino del Ministerio Público de la Acusación, organismo autónomo que lleva adelante la política criminal. No obstante, afirmó que el fortalecimiento institucional del sistema acusatorio seguirá siendo parte del proceso de reforma.

Una Corte distinta y nuevas formas de trabajo

El ministro anticipó que hacia fines de 2026 la provincia tendrá una Corte Suprema con cambios en su integración, lo que implicará nuevas dinámicas de funcionamiento interno y acuerdos institucionales.

Según explicó, esa renovación obligará a repensar la articulación entre los distintos poderes del Estado y a adaptar la gestión judicial a una nueva etapa política e institucional. Para Cococcioni, el desafío no será solo el recambio de nombres, sino la posibilidad de consolidar una visión estratégica de largo plazo.

Mirá tambiénJorge Baclini y la transición en la Corte: "Para fin de año vamos a tener un tribunal distinto"

El funcionario sostuvo que el gobierno sigue con atención los conflictos y demandas del sistema judicial, y aseguró que la expectativa oficial es que los problemas estructurales puedan resolverse con mayor rapidez a medida que avancen las reformas.

En ese contexto, afirmó que el objetivo central es construir una Justicia más eficiente, con mejores estándares de funcionamiento y preparada para responder a las demandas actuales de la sociedad santafesina.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
Rosario
Gobierno de la Provincia
Cámara de Diputados de Santa Fe
Pablo Cococcioni
Santa Fe
Videos
CYD Litoral
MPA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro