Elecciones legislativas

Santa Fe define su voto: según una encuesta hay empate técnico entre libertarios y kirchneristas

Un relevamiento de la consultora Pulso Research, realizado entre el 1° y el 18 de octubre sobre 1.051 casos en todo el territorio provincial, reveló que ambos espacios registran un empate técnico en la intención de voto, mientras que el oficialismo provincial se ubica en un tercer lugar.