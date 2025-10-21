Santa Fe define su voto: según una encuesta hay empate técnico entre libertarios y kirchneristas

A días de las elecciones de medio término, el escenario político en la provincia de Santa Fe aparece fuertemente polarizado entre los dos espacios que dominan la escena nacional: La Libertad Avanza y el kirchnerismo.
Un relevamiento de la consultora Pulso Research, realizado entre el 1° y el 18 de octubre sobre 1.051 casos en todo el territorio provincial, reveló que ambos espacios registran un empate técnico en la intención de voto, mientras que el oficialismo provincial se ubica en un tercer lugar.
El estudio muestra que, al medir el apoyo por afinidad nacional, un 29,6% de los consultados votaría por candidatos respaldados por Javier Milei, mientras que un 28,6% se inclinaría por postulantes alineados con Cristina Fernández de Kirchner.
Cuando se observa la intención de voto por candidato y sello partidario, la encuesta revela una disputa voto a voto entre Caren Tepp (Fuerza Patria), que alcanza un 23,6%, y Agustín Pellegrini (La Libertad Avanza), con un 23,2%, lo que configura otro empate técnico.
Finalmente, si el análisis se concentra solo en los sellos partidarios, La Libertad Avanza encabeza con 29,4%, seguida por el Frente Patria (24,2%) y Provincias Unidas (10,7%)
El informe, elaborado mediante encuestas presenciales y telefónicas (CATI), tiene un margen de error de ±2,9 puntos y un nivel de confianza del 95%.
