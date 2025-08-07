#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Reforma constitucional

Convención completa: Verónica Colombo asumió la banca tras el fallecimiento de “Locomotora” Oliveras

La nueva convencional del Frente de la Esperanza juró este jueves en el recinto de la Cámara de Diputados. Con su incorporación, la Convención quedó completa con 69 integrantes.

Verónica Colombo previo a la jura. Foto: Manuel Fabatia
 23:05
Por: 

Este jueves, en el marco de la cuarta sesión plenaria de la Convención Reformadora de la Constitución santafesina, juró Verónica Rosalía Colombo como nueva convencional por el Frente de la Esperanza. Su asunción se produjo en reemplazo de Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien falleció el 28 de julio tras sufrir un ACV isquémico.

Con Colombo, la Convención quedó conformada por sus 69 integrantes, tal como lo establece la Carta Magna provincial: 50 electos por distrito único y 19 por departamento.

Reforma Constitucional | Convención Constituyente | . Foto: Manuel FabatiaCon la incorporación de Colombo, la Convención quedó completa. Foto: Manuel Fabatia

Representación completa

La incorporación de Colombo fue impulsada por el convencional Ariel Sclafani, presidente del bloque del Frente de la Esperanza, quien presentó formalmente la solicitud de reemplazo esta semana ante la presidencia de la Convención, a cargo de Felipe Michlig.

Luego de que se aprobara la lista de presidencias honorarias para cada plenario, se votó un cuarto intermedio para que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento validara el diploma de Colombo como legisladora electa. El ingreso se concretó con dictamen favorable del Tribunal Electoral.

La flamante convencional integrará las comisiones de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, y de Justicia y Otros Órganos Constitucionales.

La banca quedó vacante tras el fallecimiento de Alejandra Oliveras. Crédito: Flavio Raina

Una banca marcada por el impacto

Alejandra Oliveras había sido electa convencional reformadora el pasado 13 de abril como cabeza de lista del Frente de la Esperanza. El 14 de julio, día de apertura formal de la Convención, sufrió un ACV y fue internada en el Hospital Cullen, donde falleció dos semanas después.

La banca vacante fue asignada a Verónica Colombo, quinta en la lista del Frente de la Esperanza, en cumplimiento del criterio de paridad de género vigente para los cargos electivos.

De esta manera, la Convención que lleva adelante el proceso de reforma constitucional en Santa Fe quedó nuevamente con la totalidad de sus miembros habilitados para sesionar y votar.

#TEMAS:
Reforma Constitucional en Santa Fe
Convención Constituyente
Alejandra "Locomotora" Oliveras
Verónica Colombo
Reforma Constitucional
Felipe Michlig
Ariel Sclafani

