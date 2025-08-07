Convención completa: Verónica Colombo asumió la banca tras el fallecimiento de “Locomotora” Oliveras

Con Colombo, la Convención quedó conformada por sus 69 integrantes, tal como lo establece la Carta Magna provincial: 50 electos por distrito único y 19 por departamento.
Representación completa
La incorporación de Colombo fue impulsada por el convencional Ariel Sclafani, presidente del bloque del Frente de la Esperanza, quien presentó formalmente la solicitud de reemplazo esta semana ante la presidencia de la Convención, a cargo de Felipe Michlig.
Luego de que se aprobara la lista de presidencias honorarias para cada plenario, se votó un cuarto intermedio para que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento validara el diploma de Colombo como legisladora electa. El ingreso se concretó con dictamen favorable del Tribunal Electoral.
La flamante convencional integrará las comisiones de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, y de Justicia y Otros Órganos Constitucionales.
Una banca marcada por el impacto
Alejandra Oliveras había sido electa convencional reformadora el pasado 13 de abril como cabeza de lista del Frente de la Esperanza. El 14 de julio, día de apertura formal de la Convención, sufrió un ACV y fue internada en el Hospital Cullen, donde falleció dos semanas después.
La banca vacante fue asignada a Verónica Colombo, quinta en la lista del Frente de la Esperanza, en cumplimiento del criterio de paridad de género vigente para los cargos electivos.
De esta manera, la Convención que lleva adelante el proceso de reforma constitucional en Santa Fe quedó nuevamente con la totalidad de sus miembros habilitados para sesionar y votar.
