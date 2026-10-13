En San Agustín

Fortín "El Tala", protagonista de una jornada para preservar la historia regional

La actividad se realizará el viernes 16 de octubre, a las 10, a la vera de la Ruta Nacional N.º 19, en el kilómetro 13, y estará organizada conjuntamente por la Comuna de San Agustín y la Asociación Museo Histórico Regional de San Agustín.