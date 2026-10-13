La localidad de San Agustín llevará adelante un acto histórico-cultural destinado a recuperar y poner en valor el lugar donde funcionó el antiguo Fortín “El Tala”, un sitio vinculado con acontecimientos de relevancia para la historia provincial y nacional.
Fortín "El Tala", protagonista de una jornada para preservar la historia regional
La actividad se realizará el viernes 16 de octubre, a las 10, a la vera de la Ruta Nacional N.º 19, en el kilómetro 13, y estará organizada conjuntamente por la Comuna de San Agustín y la Asociación Museo Histórico Regional de San Agustín.
La actividad se realizará el viernes 16 de octubre, a las 10, a la vera de la Autovía 19, en el kilómetro 13/14, y estará organizada conjuntamente por la Comuna de San Agustín y la Asociación Museo Histórico Regional de San Agustín.
En el marco de la Ordenanza N.º 735/25, durante el encuentro se concretará la señalización del Sitio Histórico Comunal donde funcionó el Fortín “El Tala”, como parte de una iniciativa orientada a reconocer, preservar y transmitir este espacio de la memoria local.
El encuentro busca contribuir a la recuperación de la memoria histórica local y destacar la importancia de conservar aquellos espacios que permiten reconstruir el pasado y transmitirlo a las nuevas generaciones.
Un sitio vinculado con la historia regional
El Fortín “El Tala” forma parte del patrimonio histórico de San Agustín y constituye una referencia para el conocimiento de los procesos históricos que atravesaron la región.
La señalización del predio permitirá identificar formalmente el lugar donde funcionó el antiguo fortín y favorecer su reconocimiento como parte de la historia de la localidad.
Actualmente, el terreno se encuentra en propiedad de descendientes de José Guglielmone (1827-1911), inmigrante de origen piamontés. Este vínculo familiar forma parte de la referencia histórica sobre el espacio en el que se desarrollará el acto.
La iniciativa apunta a preservar el recuerdo de este sitio y promover su valoración dentro del patrimonio cultural de San Agustín.
Una iniciativa para preservar la memoria colectiva
La actividad se enmarca en la Ordenanza N.º 735/25 y es impulsada de manera conjunta por la Comuna y la Asociación Museo Histórico Regional de San Agustín.
La propuesta busca fortalecer el trabajo de recuperación y difusión de la historia local, mediante acciones que permitan reconocer espacios significativos y acercarlos al conocimiento de la comunidad.
En ese sentido, la señalización constituye una herramienta para identificar el lugar, destacar su relevancia histórica y contribuir a su incorporación a las referencias patrimoniales de la localidad.
El trabajo articulado entre las instituciones también pone de relieve la importancia de la participación comunitaria en la conservación de la memoria y en la transmisión de conocimientos sobre el pasado regional.
Convocatoria abierta a la comunidad
Desde la organización invitaron a vecinos, instituciones y habitantes de San Agustín y localidades de la región a participar de la jornada, que busca convertirse en una instancia de reconocimiento de la historia compartida. El acto tendrá lugar el viernes 16 de octubre, a las 10, junto a la Ruta Nacional N.º 19, a la altura del kilómetro 13/14.
La convocatoria propone acompañar la señalización del antiguo Fortín “El Tala” y poner en valor un espacio que forma parte de la identidad histórica de San Agustín.