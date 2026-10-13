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Fortín "El Tala", protagonista de una jornada para preservar la historia regional

La actividad se realizará el viernes 16 de octubre, a las 10, a la vera de la Ruta Nacional N.º 19, en el kilómetro 13, y estará organizada conjuntamente por la Comuna de San Agustín y la Asociación Museo Histórico Regional de San Agustín.

El Fortín El Tala fue declarado patrimonio histórico por su rol defensivo en la historia santafesina.El Fortín El Tala fue declarado patrimonio histórico por su rol defensivo en la historia santafesina.
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La localidad de San Agustín llevará adelante un acto histórico-cultural destinado a recuperar y poner en valor el lugar donde funcionó el antiguo Fortín “El Tala”, un sitio vinculado con acontecimientos de relevancia para la historia provincial y nacional.

La actividad se realizará el viernes 16 de octubre, a las 10, a la vera de la Autovía 19, en el kilómetro 13/14, y estará organizada conjuntamente por la Comuna de San Agustín y la Asociación Museo Histórico Regional de San Agustín.

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En el marco de la Ordenanza N.º 735/25, durante el encuentro se concretará la señalización del Sitio Histórico Comunal donde funcionó el Fortín “El Tala”, como parte de una iniciativa orientada a reconocer, preservar y transmitir este espacio de la memoria local.

El encuentro busca contribuir a la recuperación de la memoria histórica local y destacar la importancia de conservar aquellos espacios que permiten reconstruir el pasado y transmitirlo a las nuevas generaciones.

Un sitio vinculado con la historia regional

El Fortín “El Tala” forma parte del patrimonio histórico de San Agustín y constituye una referencia para el conocimiento de los procesos históricos que atravesaron la región.

La señalización del predio permitirá identificar formalmente el lugar donde funcionó el antiguo fortín y favorecer su reconocimiento como parte de la historia de la localidad.

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Actualmente, el terreno se encuentra en propiedad de descendientes de José Guglielmone (1827-1911), inmigrante de origen piamontés. Este vínculo familiar forma parte de la referencia histórica sobre el espacio en el que se desarrollará el acto.

La iniciativa apunta a preservar el recuerdo de este sitio y promover su valoración dentro del patrimonio cultural de San Agustín.

Una iniciativa para preservar la memoria colectiva

La actividad se enmarca en la Ordenanza N.º 735/25 y es impulsada de manera conjunta por la Comuna y la Asociación Museo Histórico Regional de San Agustín.

La propuesta busca fortalecer el trabajo de recuperación y difusión de la historia local, mediante acciones que permitan reconocer espacios significativos y acercarlos al conocimiento de la comunidad.

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En ese sentido, la señalización constituye una herramienta para identificar el lugar, destacar su relevancia histórica y contribuir a su incorporación a las referencias patrimoniales de la localidad.

El trabajo articulado entre las instituciones también pone de relieve la importancia de la participación comunitaria en la conservación de la memoria y en la transmisión de conocimientos sobre el pasado regional.

Convocatoria abierta a la comunidad

Desde la organización invitaron a vecinos, instituciones y habitantes de San Agustín y localidades de la región a participar de la jornada, que busca convertirse en una instancia de reconocimiento de la historia compartida. El acto tendrá lugar el viernes 16 de octubre, a las 10, junto a la Ruta Nacional N.º 19, a la altura del kilómetro 13/14.

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La convocatoria propone acompañar la señalización del antiguo Fortín “El Tala” y poner en valor un espacio que forma parte de la identidad histórica de San Agustín.

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