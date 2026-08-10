El domingo por la tarde se conoció la muerte del abogado Guillermo Satalía Méndez, de 52 años, que cumplía roles como concejal de Concordia en el bloque del Partido Justicialista.
Cambios en el Concejo de Concordia por la muerte del concejal Guillermo Satalía Méndez
El edil falleció tras luchar contra una enfermedad. Dirigentes de todo el arco político lo despidieron. Ya trascendió el nombre de quien ocupará su banca.
Precisamente, en el vigente período de sesiones ordinarias había solicitado licencia por razones de salud, en abril último. Desde entonces, no se había vuelto a incorporar al cuerpo deliberativo concordiense.
Satalía Méndez tenía una vasta experiencia en ámbitos del Derecho y también en el servicio público ya que se había desempeñado como asesor principal de la Agencia Territorial Concordia, bajo la órbita del entonces Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, en tiempos de gestión nacional del presidente Alberto Fernández.
También había sido apoderado de la Delegación Regional Concordia del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación y del cuerpo de Abogados del Estado Nacional, dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación, allá por 2007.
Antes de ocupar un escaño en el Concejo Deliberante de Concordia y de incluso presidir allí el Bloque del PJ, el dirigente justicialista había sido secretario de Desarrollo Productivo y Participación Ciudadana de la Municipalidad de Concordia, durante la gestión de Enrique Cresto.
“Te vamos a extrañar”
Numerosas muestras de afecto llegaron a la familia del Edil a través de redes sociales y comunicados.
Sus compañeros de bancada emitieron un comunicado en el que expresaron sus condolencias a través de redes sociales. “Desde su banca representó con compromiso y responsabilidad a nuestro espacio y a quienes depositaron su confianza en nosotros”, valoraron.
“Nos quedan su lealtad, sus convicciones y el recuerdo de un gran compañero”, afirmaron Pablo Bovino, Claudia Villalba y María Carolina Amiano. “Hasta siempre Guille, te vamos a extrañar”, expresaron.
El intendente Francisco Azcué también hizo público un comunicado en el que junto a su equipo de Gobierno “expresan su profundo pesar por el fallecimiento del concejal Guillermo Satalía Méndez”.
“Desde la Municipalidad de Concordia se acompañan con respeto y afecto a su familia, seres queridos y integrantes del Concejo Deliberante en este difícil momento”, agregó.
También emitieron comunicados el Colegio de la Abogacía de Concordia, el exintendente Enrique Cresto, el excandidato a la intendencia Armando Gay, y el bloque de concejales de Juntos Por Entre Ríos.
Reemplazo
Pocas horas antes de la despedida definitiva, que se llevó a cabo este lunes, trascendió quién ocuparía la banca que el edil peronista dejó.
Según informaron, sería Jorge Mendieta, quien formó parte de la nómina encabezada por Armando Gay como candidato a intendente y Mireya López Bernis como candidata a viceintendenta.
Durante las gestiones encabezadas por Enrique Cresto, Jorge Mendieta ocupó diferentes responsabilidades en el Ejecutivo municipal.
Entre sus antecedentes aparece su desempeño como subsecretario de Obras Públicas, función que ya ejercía durante la primera gestión de Cresto. Desde ese lugar tuvo participación en distintos programas de infraestructura, pavimentación y mejoramiento de la trama vial de la ciudad.
Posteriormente tuvo a su cargo la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, función que el propio Mendieta recordó públicamente este año al referirse a las obras ejecutadas mediante financiamiento obtenido durante aquella administración.
También estuvo vinculado a Obras Sanitarias y, en los últimos años de la anterior administración municipal, presidió el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (InVyTAM), organismo desde el cual se instrumentaron programas de acceso a lotes, regularización dominial y políticas habitacionales.