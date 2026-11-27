En cinco localidades

Abrieron la inscripción para el sorteo de ocho viviendas en el departamento 9 de Julio

Las unidades se construyen en cinco localidades del norte santafesino y cuentan con dos dormitorios y 62 metros cuadrados. Los interesados deberán inscribirse en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda. Los plazos vencen entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre.