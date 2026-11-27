Se encuentra abierta la inscripción para participar del sorteo de adjudicación de ocho viviendas industrializadas en el departamento 9 de Julio. Las unidades forman parte de un plan de 12 casas en ejecución en la región y están distribuidas en Pozo Borrado, Santa Margarita, Gregoria Pérez de Denis, Gato Colorado y Esteban Rams.
Abrieron la inscripción para el sorteo de ocho viviendas en el departamento 9 de Julio
Las unidades se construyen en cinco localidades del norte santafesino y cuentan con dos dormitorios y 62 metros cuadrados. Los interesados deberán inscribirse en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda. Los plazos vencen entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre.
La distribución contempla dos viviendas en Santa Margarita, dos en Gregoria Pérez de Denis, una en Gato Colorado, una en Esteban Rams y dos en Pozo Borrado.
El cronograma de inscripción establece diferentes fechas de cierre según la localidad. En Santa Margarita, Gregoria Pérez de Denis y Gato Colorado, el plazo vence el 30 de noviembre, mientras que en Esteban Rams y Pozo Borrado se extenderá hasta el 3 de diciembre.
La inscripción es obligatoria para integrar el padrón de postulantes y participar del sorteo de adjudicación.
Cómo son las viviendas y qué tecnología incorporan
Las unidades tienen una superficie de 62 metros cuadrados y cuentan con dos dormitorios. El sistema constructivo utiliza ladrillos macizos de madera que se producen en planta y luego se trasladan para su montaje sobre plateas de hormigón armado.
De acuerdo con las características informadas, las viviendas se entregan con las terminaciones necesarias para ser habitadas. Incluyen aberturas de aluminio blanco, puertas de madera, pisos y revestimientos completos, baño instalado y cocina equipada.
También cuentan con un tanque de reserva de agua de 300 litros y las instalaciones de electricidad, agua fría y caliente, gas y desagües cloacales.
El sistema de construcción industrializada permite fabricar los componentes en planta y realizar posteriormente el ensamblado en el terreno, con el objetivo de agilizar los tiempos de ejecución de las unidades habitacionales.
Requisitos y fechas para participar del sorteo
Para postularse, los interesados deberán conformar un grupo familiar, acreditar al menos dos años de residencia o trabajo en la localidad donde se encuentra la vivienda, contar con ingresos demostrables y no poseer inmuebles a su nombre.
La inscripción o actualización de datos se realiza de manera digital a través del Registro Digital de Acceso a la Vivienda (RDAV), disponible en el sitio oficial de la provincia: www.santafe.gob.ar/rdav.
Los plazos de inscripción finalizan a las 23:59 de cada fecha establecida. El cronograma es el siguiente:
- Hasta el 30 de noviembre: Santa Margarita, Gregoria Pérez de Denis y Gato Colorado. - Hasta el 3 de diciembre: Esteban Rams y Pozo Borrado.
Para realizar consultas sobre el proceso de inscripción, los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected].
El sorteo permitirá definir a las familias adjudicatarias de las ocho unidades habitacionales, distribuidas en cinco localidades del departamento 9 de Julio.