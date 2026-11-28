En el norte santafesino

Un hombre fue condenado a 12 años y seis meses de prisión por delitos sexuales contra una menor en Vera

Se trata de Miguel Ángel Silva, de 36 años. La sentencia fue ordenada en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales verenses. La fiscal Elizabet Aguirre representó al MPA en el debate. Los ilícitos fueron cometidos en reiteradas oportunidades entre fines de 2023 y principios de 2024.