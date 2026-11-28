Un hombre de 36 años identificado como Miguel Ángel Silva fue condenado a doce años y seis meses de prisión por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno familiar en Vera. Así fue resuelto por el juez Gustavo Gon, en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales verenses.
Un hombre fue condenado a 12 años y seis meses de prisión por delitos sexuales contra una menor en Vera
Se trata de Miguel Ángel Silva, de 36 años. La sentencia fue ordenada en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales verenses. La fiscal Elizabet Aguirre representó al MPA en el debate. Los ilícitos fueron cometidos en reiteradas oportunidades entre fines de 2023 y principios de 2024.
Si bien la investigación estuvo a cargo del fiscal Valentín Hereñú, la fiscal que representó al MPA en el debate es Elizabet Aguirre. En tal sentido, la funcionaria indicó que “valoramos la sentencia condenatoria pero esperaremos a conocer los fundamentos para definir los pasos a seguir, sobre todo en relación con el monto de la pena impuesta”.
Abusos y mensajes
Aguirre indicó que “entre fines de 2023 y principios de 2024, Silva abusó sexualmente de la hija de su pareja en una casa en la que convivía el grupo familiar”, y precisó que “por entonces, la víctima transitaba la última parte de la escolaridad primaria”. Según afirmó, “los ilícitos fueron cometidos en reiteradas oportunidades”.
Asimismo, la fiscal planteó que “en la misma época, el condenado solía enviarle a la niña mensajes de índole sexual a través de la aplicación WhatsApp”.
“Por la diferencia de edad entre Silva y la víctima, el vínculo que los unía y las características de los hechos ilícitos, lo sucedido tuvo entidad suficiente para interferir en el libre y progresivo desarrollo sexual de la niña”, aseveró Aguirre.
En cuanto a la investigación, la fiscal puntualizó que “los testimonios de personas allegadas a la víctima y los peritajes de teléfonos celulares resultaron sumamente relevantes para poder acreditar las conductas delictivas”.
Delitos
Silva fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado (por haber sido cometido contra una víctima menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con ella), y promoción de la corrupción de menores agravada (por la edad y por la convivencia).