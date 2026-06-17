Con récord de postulantes

Se realiza el Examen Único del sistema de Residencias en Salud en Santa Fe

La evaluación se realizó este miércoles en Rosario y la capital provincial. La ministra de Salud de la Provincia, Silvia Ciancio, destacó la decisión del mandatario provincial para asumir el financiamiento, tras la decisión del Gobierno nacional de retirar su aporte al sistema único de formación, y el trabajo para organizar el concurso junto a otras instituciones