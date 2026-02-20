#HOY:

Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe

Las tareas previstas para este 20 de febrero fueron comunicadas por la Empresa Provincial de Energía.

Cortes programados de la EPE.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 Alto Verde: desde La Boca hacia el este

08:30 - 11:30 Gorostiaga, Cassanello, Av.F. Zuviría y 4 de Enero

09:00 - 13:00 Hernandarias, Alberti, Av. Circunvalación y Menchaca.

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

