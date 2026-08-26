Confirmada

Lizy Tagliani se suma a MasterChef Celebrity y revela cuál es su verdadero fuerte en la cocina

La humorista y conductora fue oficializada como una de las figuras estelares de la nueva temporada del reality gastronómico de Telefe. Fiel a su estilo desenfadado, habló sobre sus expectativas, admitió sus limitaciones ante las hornallas y dejó en claro cómo se prepara para enfrentar la evaluación del jurado.