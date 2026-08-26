La confirmación del elenco para la próxima edición de MasterChef Celebrity comenzó a mover las fichas de la pantalla chica. Durante la emisión del programa Cortá por Lozano, se oficializó la incorporación de Lizy Tagliani a la competencia culinaria más famosa del país. La actriz y comediante forma parte del primer grupo de cuatro participantes anunciados por la señal de las pelotas, junto a la periodista Josefina "la China" Ansa y los cantantes Luck Ra y L-Gante.
Lizy Tagliani se suma a MasterChef Celebrity y revela cuál es su verdadero fuerte en la cocina
La humorista y conductora fue oficializada como una de las figuras estelares de la nueva temporada del reality gastronómico de Telefe. Fiel a su estilo desenfadado, habló sobre sus expectativas, admitió sus limitaciones ante las hornallas y dejó en claro cómo se prepara para enfrentar la evaluación del jurado.
Aunque en ediciones anteriores había participado en calidad de invitada especial, esta será la primera oportunidad en la que Tagliani ingrese a la cocina como competidora oficial, sometiéndose al ritmo de las pruebas cronometradas y al veredicto de los chefs.
Sin filtro sobre su nivel culinario y sin temor al jurado
Fiel a su tono humorístico y transparente, la conductora dialogó con la prensa sobre el entusiasmo con el que asume este proyecto y su relación previa con la gastronomía: "Estoy muy, pero muy contenta con la participación. No sé cocinar mucho, solo lo básico: hacer guisos, fideos con manteca, salchichas. Pero voy a aprender", afirmó de manera directa.
En cuanto a la exigencia de las devoluciones, Lizy desestimó cualquier tipo de intimidación frente al estrado evaluador, integrado por Germán Martitegui y Damián Betular —a la espera de la confirmación del sustituto de Donato de Santis—: "Miedo no le tengo miedo a nada. O sea, somos grandes para tenerle miedo a otras personas grandes", reflexionó con sentido común.
Durante el anuncio televisivo, la conductora Veronica Lozano respaldó el desembarco de la humorista señalando que "le va a poner alegría, diversión y espontaneidad" al certamen, mientras que la panelista Juariu lanzó una advertencia sobre el perfil competitivo de la China Ansa, destacando que ya se encuentra entrenando sus técnicas culinarias.
Entre los escenarios teatrales y nuevos horizontes
El desembarco de Lizy en el formato gastronómico coincide con una etapa de alta demanda laboral. Actualmente, la comediante atraviesa el tramo final de las funciones del musical Annie en el Teatro Broadway de la Calle Corrientes, al tiempo que desarrolla un proyecto personal ligado al sector inmobiliario.
Su participación en el reality culmina con semanas de especulaciones en el ambiente artístico y refuerza una estrategia de casting que busca combinar personalidades con alto impacto popular y perfiles diversos.
La construcción de un elenco dinámico
El armado de la nueva temporada apunta a cruzar universos mediáticos de fuerte arrastre en redes y televisión:
- L-Gante: su ingreso genera expectativa por el antecedente mediático de su relación sentimental con Wanda Nara, histórica conductora del ciclo.
- Luck Ra: el artista cuartetero regresa tras haber tenido un fugaz paso reemplazando a su ex pareja, La Joaqui, en la edición anterior.
- Rumores en carpeta: en la nómina de posibles confirmaciones suenan nombres como Yanina Latorre, Débora Nishimoto, el animador infantil Topa y Julieta Poggio.
La llegada de Lizy Tagliani a MasterChef Celebrity le aporta a la competencia una cuota indispensable de espontaneidad y cercanía con el público. En un certamen donde la técnica técnica resulta clave, la capacidad de sortear la presión con humor y autenticidad suele convertirse en una herramienta tan valiosa como la precisión en la receta.