Accidente en Circunvalación Oeste: un colectivo despistó y cayó a la banquina

Un grave siniestro vial se registró este viernes por la mañana en la Circunvalación Oeste de la ciudad de Santa Fe. Por causas que aún se intentan establecer, un colectivo que circulaba en sentido sur-norte perdió el control, cruzó el guardarraíl y terminó cayendo hacia la banquina, sobre el sector de la defensa, a la altura de la Casa Bomba n.º 2.
Como consecuencia del impacto, los servicios de emergencia confirmaron que diez personas resultaron con lesiones de diversa consideración y están siendo asistidas. En el lugar trabaja personal policial y de salud, lo que genera restricciones en la circulación.
Diez personas resultaron con lesiones de diversa consideración y están siendo asistidas.
Las autoridades solicitan a los conductores circular con extrema precaución por dicho tramo, ya que el operativo de tránsito se mantiene activo para permitir las pericias correspondientes y el traslado de los heridos.