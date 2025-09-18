Denuncia por supuesto trabajo esclavo en un campo en Arroyo Leyes

El miércoles por la mañana, en un campo de frutillas a la vera de la Ruta Provincial 1, en Arroyo Leyes, se descorrió el telón de una escena que parece calcada de otros tiempos: tres hombres, todos chaqueños, explotados bajo promesas incumplidas, sobreviviendo entre cajones de madera, sin luz, sin agua, con la lluvia filtrándose como única compañía.
La historia comienza hace un mes, cuando Fernando S. (32), Saúl C. (34) y Carlos C. (24) aceptaron la oferta de un hombre que se presentó como propietario de un campo. La propuesta sonaba tentadora: alojamiento, trabajo regular y mil pesos por cada cajón de frutillas recolectado. Pero al llegar al lugar, la realidad fue otro contrato: $600 por cajón, trabajo los siete días de la semana y dormir sobre tablas, en condiciones que rozan la esclavitud.
Las denuncias de los peones revelan que el capataz, un tal Marcos, ejercía el control con insultos, amenazas y golpes en las puertas de las piezas precarias.Una escena propia de un feudo moderno: si alguien se quejaba, se lo expulsaba sin paga.
Los peones aseguran que dormían sobre cajones de madera, sin agua ni electricidad en el lugar.
Eso fue exactamente lo que ocurrió. El último fin de semana, los tres trabajadores fueron corridos del sitio, sin recibir el dinero correspondiente a sus jornadas.
El predio de frutillas en Arroyo Leyes donde los trabajadores chaqueños denunciaron condiciones de explotación.
El episodio llegó a la justicia a través de la Subcomisaría 20. La intervención de la Policía de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género dio un marco penal a la denuncia, ya no solo como un conflicto laboral, sino como un hecho que podría configurar explotación laboral y trata.
El imputado, quedó a disposición de la fiscalía en turno, mientras las víctimas esperan que la justicia les devuelva al menos lo que el campo de frutillas les arrancó: su dignidad.
