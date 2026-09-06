Otro ataque

Córdoba: una nena de 4 años fue atacada por el perro de su familia y permanece internada

El episodio ocurrió en una vivienda de Villa Dolores y la menor sufrió heridas de gravedad, principalmente en el rostro. Primero fue atendida en el hospital local y luego trasladada a la capital provincial, donde permanece estable y con pronóstico reservado.