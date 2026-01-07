Boletín oficial

Recompensa millonaria por dos jóvenes desaparecidos en el río Paraná: ofrecen $5 millones por cada dato clave

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa para quienes aporten información certera sobre el paradero de Fernando Ramón Álvarez y Caleb Benjamín González, vistos por última vez en agosto de 2025 en aguas del Paraná, en la zona de Bella Vista. La causa investiga una posible privación ilegítima de la libertad.