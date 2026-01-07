Recompensa millonaria por dos jóvenes desaparecidos en el río Paraná: ofrecen $5 millones por cada dato clave

La búsqueda de Fernando Ramón Álvarez y Caleb Benjamín González sumó en las últimas horas una medida clave por parte del Estado nacional.
El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa para quienes aporten información certera sobre el paradero de Fernando Ramón Álvarez y Caleb Benjamín González, vistos por última vez en agosto de 2025 en aguas del Paraná, en la zona de Bella Vista. La causa investiga una posible privación ilegítima de la libertad.
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso el ofrecimiento de una recompensa económica para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de los dos jóvenes correntinos, desaparecidos desde agosto del año pasado tras salir a pescar en el río Paraná.
La decisión se enmarca en una investigación judicial que, con el paso del tiempo, fue incorporando elementos que refuerzan la hipótesis de un delito grave y que mantiene en vilo a familiares, amigos y a toda la comunidad del norte provincial.
Fernando Ramón Álvarez, de 23 años, y Caleb Benjamín González, también de 23, fueron vistos por última vez el 14 de agosto de 2025 mientras pescaban entre los kilómetros 1018 y 1020 del río Paraná, en inmediaciones de la Isla Baibiene, cerca de la ciudad de Bella Vista, provincia de Corrientes.
Según consta en el expediente judicial, la embarcación en la que se trasladaban fue hallada posteriormente sin ocupantes a bordo. A partir de ese momento se activó un amplio operativo de búsqueda por agua y por tierra, que incluyó fuerzas provinciales y federales, aunque hasta el momento no se logró dar con los jóvenes.
Fernando Álvarez mide aproximadamente 1,64 metros, tiene el pelo corto y, al momento de su desaparición, vestía un buzo azul, pantalón de buzo claro y botas negras. Por su parte, Caleb González mide 1,65 metros, es de tez morena, posee un tatuaje en el brazo y hombro izquierdo y llevaba puesta una campera negra tipo inflable.
Ambos tenían domicilio en distintos barrios de la ciudad de Bella Vista y eran conocidos en su entorno, lo que generó desde el primer momento una fuerte movilización social y pedidos de esclarecimiento.
Uno de los elementos más inquietantes de la investigación surgió dos días después de la desaparición. El 16 de agosto de 2025, una mujer se presentó ante la Comisaría de Cruz de los Milagros para denunciar un llamado telefónico que recibió en su celular particular.
Según su testimonio, una voz aparentemente femenina, que no se identificó, le indicó que no siguieran buscando a los jóvenes por agua porque estarían con vida. La persona que llamó afirmó que Álvarez y González habían sido abordados por cuatro hombres armados que se desplazaban en una embarcación tipo traker.
De acuerdo con esa versión, los jóvenes habrían sido llevados a la fuerza hasta el límite con la provincia de Santa Fe, obligados luego a caminar y subir a una avioneta que los trasladó “muy lejos”, sin mayores precisiones.
Este relato, incorporado al expediente judicial, llevó a los investigadores a considerar seriamente la hipótesis de una privación ilegítima de la libertad, delito contemplado en los artículos 141, 142 y 142 bis del Código Penal.
Ante la gravedad del caso y la falta de resultados concretos, la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Causas de la ciudad de Goya solicitó formalmente al Ministerio de Seguridad Nacional el ofrecimiento de una recompensa, tal como lo habilita la Ley Nacional N° 26.538.
La Resolución 1/2026, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, establece una recompensa de 5 millones de pesos por cada uno de los jóvenes, destinada a aquellas personas que, sin haber participado de los hechos delictivos, brinden información útil y comprobable que permita dar con su paradero.
Quienes cuenten con datos relevantes pueden comunicarse de manera anónima con el Programa Nacional de Recompensas, llamando a la línea gratuita 134, que funciona en todo el territorio argentino.
Desde el Ministerio se garantizó la preservación de la identidad de quienes aporten información y se aclaró que el pago de la recompensa se realizará solo luego de que la autoridad judicial interviniente evalúe el mérito de los datos brindados.
Además, se instruyó a fuerzas policiales y de seguridad federales a difundir afiches oficiales con las imágenes y datos de los jóvenes, tanto en medios de comunicación como en espacios públicos, con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda.
A casi cinco meses de la desaparición, el caso de Fernando Álvarez y Caleb González continúa abierto y sin respuestas concluyentes. La recompensa anunciada busca reactivar la investigación y generar nuevas pistas que permitan esclarecer qué ocurrió aquella tarde de agosto en el río Paraná.
Mientras tanto, las familias sostienen el reclamo de verdad y justicia, con la esperanza de que algún dato, por mínimo que parezca, pueda convertirse en la clave para saber qué pasó con los dos jóvenes y dónde se encuentran.
La difusión masiva de la recompensa apunta, precisamente, a que cualquier información que haya quedado en silencio hasta ahora pueda salir a la luz y contribuir a romper uno de los misterios más preocupantes de la región en los últimos meses.