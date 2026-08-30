En la Justicia Federal

El “geriátrico del horror” suma una denuncia por Trata de Personas

La presentación fue realizada en la Justicia Federal por el periodista Pablo Benito, patrocinado por el abogado Santiago Banegas. La denuncia plantea que detrás del funcionamiento clandestino del establecimiento pudo haber existido un mecanismo de captación y explotación económica de adultos mayores en situación de vulnerabilidad.