Por quinta vez en el año vandalizaron una heladería en barrio Siete Jefes

Minutos después, el parte oficial confirmó lo que ya era evidente: la tradicional heladería había sufrido otro robo.
Los malvivientes fueron captados por las cámaras del lugar, aunque igualmente se dieron a la fuga.
Así fue el ingreso
De acuerdo al relato policial, los delincuentes forzaron la cerradura de la puerta principal para colarse en el local. Una vez adentro, revolvieron todo, provocaron destrozos, se llevaron mercadería, dinero y hasta intentaron robar la computadora del comercio, aunque sin éxito.
"Fueron tres personas, a eso de las 2.30 o 3 de la mañana. Dejé las luces prendidas, pero igual entraron. Esta vez por la puerta principal. Se llevaron helados, algo de plata y tiraron muchas cosas al piso", relató Agustín, propietario de la sucursal.
Los daños en el local reflejan la violencia con la que actuaron los delincuentes.
"El quinto robo del año"
Lo que más preocupa al comerciante no es solo la pérdida material, sino la repetición constante de estos hechos:
"Es el quinto robo en el año en este mismo lugar. En otras oportunidades entraron por una ventana lateral o rompieron vidrios. Esta vez directamente barretearon la puerta de entrada. Es algo que vivimos muy seguido y uno tristemente lo empieza a tomar como algo natural".
Con resignación, Agustín admitió que "no queda otra que seguir adelante", aunque lamentó que la inseguridad golpea de lleno a los comerciantes de la costanera.
Según se supo personal policial entrevistó al propietario y constató los daños en la puerta de ingreso. El hecho quedó registrado en la Comisaría 3ra como "Robo consumado y daño en puerta de ingreso".
