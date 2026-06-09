Preocupación en Córdoba

Buscan a una adolescente de 15 años que desapareció tras salir de la escuela en Colonia Caroya

Luciana Aylén Barrios Alarcón fue vista por última vez al mediodía cuando se retiró de su colegio. La Justicia provincial y la Policía desplegaron un amplio operativo para dar con su paradero y pidieron la colaboración de la comunidad.