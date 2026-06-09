La Justicia de Córdoba y las fuerzas de seguridad provinciales mantienen una intensa búsqueda para localizar a Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años que desapareció luego de salir de la escuela en la localidad de Colonia Caroya.
Buscan a una adolescente de 15 años que desapareció tras salir de la escuela en Colonia Caroya
Luciana Aylén Barrios Alarcón fue vista por última vez al mediodía cuando se retiró de su colegio. La Justicia provincial y la Policía desplegaron un amplio operativo para dar con su paradero y pidieron la colaboración de la comunidad.
La joven fue vista por última vez al mediodía del lunes, cuando abandonó el Colegio Presbítero José Bonoris, y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero. La denuncia fue radicada por su madre y derivó en la activación de un importante operativo coordinado por autoridades judiciales y policiales.
Cómo fue la desaparición y qué se sabe hasta ahora
Según la información difundida por los investigadores, Luciana fue vista por última vez alrededor de las 12, al finalizar la jornada escolar. De acuerdo con los testimonios recogidos durante las primeras horas de la investigación, una compañera habría sido la última persona en tener contacto con ella.
La joven le contó a los investigadores que ambas se separaron luego de la salida de clases, cuando Luciana permaneció en una parada esperando el colectivo. Desde ese momento no volvió a ser vista.
La desaparición generó preocupación entre familiares, vecinos y autoridades de Colonia Caroya, una ciudad ubicada en el departamento Colón, al norte de la capital cordobesa. Mientras avanzan las tareas de búsqueda, la Fiscalía de Instrucción de Jesús María trabaja para reconstruir los movimientos de la adolescente durante las horas posteriores a su salida del establecimiento educativo.
Fuentes vinculadas a la causa señalaron que la adolescente es conocida en su entorno como una joven tranquila y solidaria. Además, indicaron que vive con su familia en la zona y que hasta el momento no se habían reportado situaciones previas de características similares. Los investigadores, sin embargo, evitan formular hipótesis públicas y mantienen abiertas todas las líneas de análisis.
Para facilitar su identificación, la Policía difundió una descripción física de la menor. Luciana tiene contextura delgada, tez trigueña, cabello largo de color negro y una altura aproximada de 1,60 metro. Al momento de su desaparición vestía un jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes. Su fotografía también fue distribuida a través de los canales oficiales de seguridad y en redes sociales.
Un amplio operativo de búsqueda
La magnitud del operativo refleja la preocupación de las autoridades provinciales por el caso. El Ministerio de Seguridad de Córdoba dispuso recursos especiales para la búsqueda y el propio ministro Juan Pablo Quinteros se trasladó a Colonia Caroya para supervisar las tareas junto a efectivos policiales y representantes de la Justicia.
De acuerdo con la información oficial, participan del procedimiento cerca de 90 efectivos policiales, más de 20 móviles y un helicóptero que realiza sobrevuelos en distintos sectores de la región.
Los rastrillajes se concentran tanto en áreas urbanas como rurales, mientras los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad y recopilan testimonios que puedan aportar datos relevantes para determinar qué ocurrió después de que la adolescente abandonó la escuela.
Las tareas son coordinadas por el fiscal Guillermo Monti, quien encabeza la investigación judicial. Desde la fiscalía remarcaron que cualquier dato puede resultar de utilidad para avanzar en la búsqueda y pidieron a la población aportar información de manera inmediata ante cualquier indicio relacionado con el paradero de la joven.
Las autoridades habilitaron distintas vías de contacto para recibir información. Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse con la Policía de Córdoba, llamar al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana. También se reciben avisos a través de la Comisaría de Colonia Caroya y de las oficinas judiciales que intervienen en el caso.