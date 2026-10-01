A la altura de San Jerónimo del Sauce

Murió un motociclista tras protagonizar un siniestro vial en la autovía 19

Un joven de 24 años perdió la vida durante la madrugada a la altura del kilómetro 42,5, en jurisdicción de San Jerónimo del Sauce. La investigación analiza dos hipótesis: un derrape de la motocicleta o una posible colisión con un automóvil cuyo conductor habría escapado.