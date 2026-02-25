Un fiscal nacional de pádel explica cómo se definen las categorías y qué se evalúa para ascender

En una época donde el pádel crece en cantidad de jugadores, torneos e infraestructura, la pregunta sobre “qué categoría soy” se repite con frecuencia entre quienes se inician y quienes buscan competir en la ciudad de Santa Fe.
El santafesino Osvaldo Barbieri detalla los criterios técnicos y tácticos que determinan la categorización de los jugadores, aquí y en el resto del país. Cómo funciona el sistema que ordena la competencia desde 7ª hasta 1ª y qué se requiere para progresar.
En una época donde el pádel crece en cantidad de jugadores, torneos e infraestructura, la pregunta sobre “qué categoría soy” se repite con frecuencia entre quienes se inician y quienes buscan competir en la ciudad de Santa Fe.
Para aportar claridad técnica sobre el sistema vigente, El Litoral entrevistó a Osvaldo Barbieri, fiscal nacional de la disciplina, quien explicó los parámetros objetivos que se utilizan para clasificar a los jugadores desde 7ª hasta 1ª categoría.
—Osvaldo, sos fiscal de pádel acreditado. ¿Cómo se obtiene esa certificación?
—Lo primero que se debe realizar es el estudio de las pautas generales del deporte. Luego concurrir a los cursos de fiscales, que son organizados por alguna de las entidades madre, por ejemplo el Colegio de Fiscales de la Federación Argentina de Pádel. Una vez aprobado se habilita a cada uno de los estudiantes a comenzar las prácticas profesionales, que se realizan en diferentes localidades del país bajo la supervisión de fiscales con trayectoria.
—En términos generales, ¿qué se evalúa técnica o tácticamente de un jugador o jugadora para determinar a qué categoría pertenece?
—La evaluación se realiza en función de las habilidades y/o capacidades individuales que cada jugador o jugadora presenta en la ejecución de los golpes básicos, tales como salida de pared, golpe de fondo, volea, smash, etc. Además, se toman en cuenta factores como la continuidad —la capacidad de repetir golpes sin cometer errores no forzados—, los desplazamientos y los posicionamientos previos y posteriores al impacto. También se analiza la velocidad de juego, su variación y la altura de la pelota en relación con la red.
Barbieri subrayó que la categorización no se basa en resultados deportivos.
“Los logros constituyen una circunstancia que depende, en gran medida, de cómo la pareja aproveche las capacidades o habilidades que cada uno aporta”, explicó. En ese sentido, aclaró que ganar un torneo no implica automáticamente ascender de categoría.
—Para pasar de la categoría inicial a la subsiguiente (de 7ª a 6ª), ¿qué se espera desde lo técnico?
—En lo técnico se observa que haya logrado un desarrollo de golpes básicos con cierta consistencia. Que pueda impactar de derecha y de revés con velocidad moderada y que demuestre dominio básico de las paredes, anticipando lo que estas le van a devolver. También se considera el uso de recursos como pelotas cortas, globos o bandejas profundas y la comprensión de la variación de velocidad para generar espacios.
—¿Y desde el punto de vista táctico?
—Se espera que tenga capacidad para mantener peloteos más largos con un control de direccionamiento básico. Es decir, que pueda optar por sectores hacia donde dirigir la pelota e imponer su pensamiento de juego durante el punto, y no que sus acciones sean meramente consecuencia de lo que proponen los rivales.
Las competencias oficiales —con instancias regionales, provinciales y nacionales— cuentan con fiscales durante su desarrollo. Esa presencia permite confeccionar y actualizar listados donde cada jugador queda registrado según su nivel técnico y táctico, dentro de un sistema que va de 7ª (inicial) a 1ª (profesional).
El recorrido comienza en 7ª categoría, destinada a jugadores principiantes que aún están consolidando los golpes básicos y presentan dificultades en el uso de las paredes y en la continuidad del peloteo.
El primer avance, hacia 6ª, exige mayor regularidad, control moderado de derecha y revés y capacidad de sostener intercambios con direccionamiento elemental.
En 5ª y 4ª categoría el salto es cualitativo: el jugador ya domina con mayor solvencia la volea y el smash, incorpora recursos como el globo y la bandeja profunda como elementos tácticos, comprende las transiciones entre defensa y ataque y empieza a construir los puntos con intención estratégica.
En 3ª categoría el nivel es abiertamente competitivo, con alta precisión técnica y lectura táctica sostenida.
La 2ª representa el umbral preprofesional: intensidad elevada, baja tasa de error no forzado y capacidad de imponer condiciones en el desarrollo del partido.
Finalmente, la 1ª categoría concentra a los jugadores de máximo rendimiento, donde confluyen excelencia técnica, preparación física específica y gestión estratégica integral del juego. En ese trayecto, el ascenso no responde a resultados aislados sino a la evolución objetiva de habilidades observables por los fiscales.