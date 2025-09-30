#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En Perú

Cayó “Pequeño J”, el presunto autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela

Lo atrapó la Policía Bonaerense tras una serie de entrecruzamientos telefónicos. Ya son nueve los detenidos por los crímenes de Brenda, Morena y Lara

La imagen de la detención de "Pequeño J" circula en las redes sociales.
 23:50
Por: 

La Policía Bonaerense confirmó este martes que detuvieron en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela y que tenía pedido de captura internacional.

La imagen de la detención de "Pequeño J" circula en las redes sociales.La imagen de la detención de "Pequeño J" circula en las redes sociales.

El arresto se conoce apenas un poco más de una hora después de que en Lima cayera su mano derecha, Matías Agustín Ozorio; y así ya son nueve los detenidos por los femicidios de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.

En desarrollo...

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Buenos Aires
Perú

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro