Presunto femicidio este martes en barrio Loyola

Un presunto femicidio se registró este martes en horas de la madrugada en la zona de Neuquén 6800 de la ciudad de Santa Fe.
Ocurrió en horas de la madrugada. La víctima tenía 45 años.
Se trata de la muerte de una mujer de 45 años que presentaba signos de haber sido atacada con un arma blanca dentro de un domicilio del barrio Loyola Norte.
Personal policial arribó al sitio del hecho y constató que familiares de la víctima intentaban realizar maniobras de primeros auxilios en la víctima, quien falleció dentro del lugar de los hechos.
En base al primer reporte policial, una menor de edad y la supuesta pareja de la persona fallecida, quien habría cometido el crimen, presentaban heridas de arma blanca. En el último de ellos, se estima que las lesiones fueron autoinfligidas.
Noticia en desarrollo.
