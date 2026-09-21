Una pantalla gigante se desplomó sobre un grupo de bailarinas durante una competencia de danza realizada en Villa Carlos Paz, Córdoba. El accidente ocurrió este domingo en el teatro Acuario, mientras se desarrollaba el certamen The Summit Argentina, y obligó a suspender el evento.
Una pantalla gigante cayó sobre bailarinas durante un certamen en Villa Carlos Paz
Cuatro jóvenes fueron trasladadas a un hospital tras el desplome de una estructura LED en el teatro Acuario. La academia a la que pertenecen informó que están fuera de peligro
Las jóvenes afectadas integraban el grupo Imperio Bachata, de la ciudad de Alta Gracia. Mientras realizaban su coreografía, la pantalla LED ubicada detrás de ellas se desprendió de la estructura que la sostenía y cayó sobre las participantes.
El episodio quedó registrado en un video filmado por una persona que se encontraba entre el público. Tras el impacto, las bailarinas recibieron asistencia y cuatro de ellas debieron ser trasladadas de urgencia a un centro de salud.
Una de las jóvenes sufrió un esguince, otra recibió puntos en la cabeza y las restantes presentaron hematomas en distintas partes del cuerpo.
Fuera de peligro
Este lunes, la academia Imperio Bachata difundió un comunicado en sus redes sociales para informar sobre el estado de salud de las bailarinas y llevar tranquilidad a sus allegados.
“Las chicas ya están mejor, quedó un susto horrible que pasamos”, expresaron desde la institución, que también lamentó que una jornada destinada a disfrutar de la danza terminara con momentos de angustia.
“Fue una pena que un día que es para disfrutar y pasarla lindo terminó en algo angustiante. La verdad es que se pasó un muy mal rato y pudo haber pasado a mayores”, señalaron.
En el mismo mensaje, destacaron que las jóvenes se encontraban fuera de peligro y agradecieron los mensajes de preocupación recibidos luego del accidente.
El hecho generó preocupación entre los bailarines y las familias que participaban del encuentro, especialmente porque durante la jornada también habían actuado niños y niñas.
Cuestionamientos
Francisco, integrante de otro grupo de bailarines que presenció el episodio, relató lo ocurrido y cuestionó las condiciones de seguridad del teatro.
“Estábamos compitiendo y en un momento esa pantalla de LED se vino abajo”, contó en declaraciones al medio cordobés.
El testigo también aseguró que varios participantes debieron intervenir para levantar la estructura, debido a su peso. “La gente del teatro brilló por su ausencia, entre casi diez de los bailarines tuvimos que levantar la pantalla porque pesaba un montón”, afirmó.
Además, cuestionó la falta de asistencia médica en el lugar y sostuvo que no había un servicio de emergencias preparado para atender una situación de esas características.
“Una vergüenza que no tengan servicio de emergencias para una competencia que tenía a menores. Pudo haber sido una tragedia pero las bailarinas están bien”, expresó.
Según su testimonio, los propios integrantes del evento buscaron elementos para asistir a una de las jóvenes que sufrió una herida en la cabeza. También señaló que no había un botiquín ni personal de primeros auxilios disponible.
Hasta el momento, la información difundida no precisa las causas por las que la pantalla se desprendió de su soporte. El episodio ocurrió durante una competencia que reunía a bailarines y familias en el teatro Acuario de Villa Carlos Paz.