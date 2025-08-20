Ejecutaron a un joven de un tiro en la nuca en barrio Las Lomas

Un joven de 19 años fue ejecutado de un balazo en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.
Un joven de 19 años fue ejecutado de un balazo en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.
El ataque se produjo durante la tarde de este miércoles, en el cruce de calle Estanislao Zeballos y el Primer Pasaje, en barrio Las Lomas.
Según pudo saberse, minutos después de las 16, el asesino le disparó al muchacho a traición. El proyectil ingresó por la nuca de la víctima y salió por uno de sus ojos.
Una ambulancia del servicio público provincial de salud 107 trasladó al herido, que agonizaba, hasta el Hospital Iturraspe, donde dejó de existir instantes más tarde.
En ese centro de salud, familiares del joven protagonizaron escenas de dramatismo cuando los médicos les dieron la triste noticia del fallecimiento.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.