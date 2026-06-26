Salud infantil

Etiquetado frontal: por qué los pediatras rechazan cambios en la ley de alimentos

La Sociedad Argentina de Pediatría expresó su preocupación ante la posibilidad de que se modifique o derogue la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Los especialistas advierten que el etiquetado frontal es una herramienta clave para combatir la obesidad infantil y ayudar a las familias a tomar decisiones informadas al momento de comprar alimentos.