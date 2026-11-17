Durante mucho tiempo, el sobrepeso y la obesidad fueron asociados exclusivamente con la falta de voluntad, el sedentarismo o los hábitos alimentarios. Sin embargo, los avances en el conocimiento de su biología permitieron comprender que se trata de una problemática mucho más compleja.
Obesidad y diabetes: el vínculo silencioso que puede aumentar el riesgo cardiovascular
El Dr. Fabricio Cicutto explicó cómo el exceso de tejido adiposo altera el funcionamiento del organismo, cuáles son las señales de alerta y por qué el diagnóstico temprano y el abordaje integral son fundamentales para prevenir complicaciones.
El Dr. Fabricio Cicutto explicó que todavía existe una mirada social que responsabiliza a quienes atraviesan esta condición. "Históricamente la obesidad se entendió como una cuestión de voluntad, como una cuestión intencionada", señaló.
En ese sentido, remarcó que hoy se conoce mucho más sobre los mecanismos que intervienen en su desarrollo y que no se puede reducir el problema a una cuestión de conducta individual. "Se está empezando a entender como lo que es, una enfermedad multifactorial, que tiene componentes de un montón de puntos que integran a la condición humana", sostuvo.
El especialista también puso el foco en el tejido adiposo, cuya función va mucho más allá de almacenar energía. Según explicó, esta estructura puede producir señales "con actividad inflamatoria, con capacidad de alterar o condicionar la respuesta de otros órganos o sistemas", detalló.
El vínculo con la diabetes
La relación entre obesidad y diabetes tipo 2 es uno de los aspectos centrales para comprender el impacto de ambas enfermedades en la salud. Cicutto explicó que comparten mecanismos fisiopatológicos que favorecen su aparición y desarrollo.
La acumulación de grasa, especialmente en la zona abdominal y central del cuerpo, junto con el sedentarismo y una alimentación de baja calidad, son factores que pueden aumentar el riesgo metabólico.
"Es imposible pensar diabetes sin pensar sobrepeso u obesidad, o es imposible pensar una nutrición saludable sin tener en cuenta el enganche entre estas dos enfermedades", afirmó.
El médico también explicó que el estado inflamatorio crónico asociado al exceso de tejido adiposo puede interferir en la producción o en la utilización de la insulina, un mecanismo fundamental en el desarrollo de la diabetes.
Además, destacó que actualmente se habla de la posibilidad de remisión de la diabetes tipo 2 en determinados pacientes, debido a la estrecha asociación que existe entre esta enfermedad y el exceso de peso.
Las señales de alerta
Uno de los indicadores que requiere atención es la acumulación de grasa en la zona abdominal. El especialista aclaró que esta situación puede presentarse tanto en hombres como en mujeres y que también preocupa su incremento entre los niños.
En este contexto, señaló que los hábitos cotidianos tienen un papel importante en la prevención de enfermedades metabólicas. Sin embargo, aclaró que mejorar la alimentación no significa necesariamente adoptar restricciones extremas ni eliminar para siempre determinados alimentos.
Por el contrario, destacó la importancia de construir una alimentación ordenada y sostenible en el tiempo.
Entre los aspectos que conviene tener en cuenta se encuentran:
- La distribución de la grasa corporal: especialmente cuando existe una mayor acumulación en el abdomen y el tronco.
- La calidad de la alimentación: priorizar una organización alimentaria que pueda sostenerse a largo plazo.
- El movimiento: evitar el sedentarismo e incorporar actividad física a la rutina.
- La evaluación médica: identificar factores de riesgo y analizar el estado general de salud.
- El acompañamiento profesional: trabajar los hábitos desde una perspectiva nutricional y psicológica.
Los tratamientos farmacológicos
Otro de los temas abordados por Cicutto fue el avance de los medicamentos utilizados para tratar la obesidad y su relación con los desarrollos farmacológicos destinados inicialmente a la diabetes.
En particular, se refirió a los conocidos por su administración mediante inyectables y utilizados en determinados tratamientos para la diabetes tipo 2 y la obesidad.
Cicutto aclaró que estos medicamentos deben utilizarse bajo indicación y seguimiento profesional, remarcando que su administración no reemplaza los cambios en la alimentación. "Como todo medicamento, tienen que estar indicados con una valoración médica, con un seguimiento médico, con una adecuación nutricional", explicó.
Asimismo, advirtió que pueden producir efectos adversos, entre ellos náuseas, vómitos y diarrea. La tolerancia depende de distintos factores, como la alimentación y el ajuste progresivo de las dosis.
Por ese motivo, insistió en que la indicación debe ser individualizada y basada en la evaluación de cada paciente.
El peso no es el único indicador
Cicutto también cuestionó que el diagnóstico de obesidad se determine únicamente a partir del número que muestra la balanza. Según explicó, actualmente se utilizan otras herramientas para evaluar la composición corporal y los riesgos asociados.
La cantidad de grasa, su distribución y las características de la contextura física permiten obtener información más precisa sobre el estado de salud de una persona.
El objetivo de esta evaluación es identificar los riesgos cardiovasculares y metabólicos para definir un abordaje adecuado, que puede incluir cambios alimentarios, acompañamiento psicológico y, cuando corresponde, tratamiento farmacológico.
En cuanto a los medicamentos, el especialista explicó que pueden ayudar a regular el deseo de comer y mejorar el registro de saciedad. Sin embargo, advirtió que sus efectos no deben confundirse con una solución definitiva.
También explicó que suspender la medicación sin haber consolidado cambios en los hábitos puede favorecer la recuperación del peso perdido, conocido como efecto rebote.
Un abordaje para toda la vida
Para el médico, el primer paso frente al sobrepeso y la obesidad es realizar una consulta profesional que permita evaluar el estado de salud y definir las herramientas necesarias para cada caso.
El tratamiento puede involucrar estudios complementarios, asesoramiento nutricional, acompañamiento psicológico y seguimiento médico. La continuidad resulta fundamental para sostener los cambios y trabajar sobre la relación con la comida.
"No existe ninguna intervención en obesidad que exima al paciente de tener que atender la manera de comer y de tener que redefinir su posición en relación con la comida", afirmó.
Finalmente, dejó una reflexión sobre la importancia de comprender la cronicidad de esta enfermedad sin asociarla necesariamente con un malestar permanente. "La cronicidad de la obesidad no tiene que ver con la perpetuidad del malestar, sino que tiene que ver con la continuidad del trabajo", concluyó.