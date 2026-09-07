Hay algo casi automático en el gesto: termina un video, aparece otro y el dedo vuelve a deslizar la pantalla.
Tu cerebro también se acostumbra al scroll: qué pasa cuando consumís videos cortos durante horas
Las investigaciones más recientes encontraron asociaciones entre un uso intensivo de estos contenidos y dificultades en la atención, el control inhibitorio, la memoria de trabajo y el descanso.
No hace falta decidir demasiado. El contenido cambia en segundos, aparece una imagen nueva, una música diferente, una historia que empieza y termina rápidamente.
Cuando se repite durante una hora —o varias—, la sensación puede ser que pasó poco tiempo, aunque el teléfono indique lo contrario.
El fenómeno no es solamente una cuestión de voluntad. Los videos cortos forman parte de plataformas construidas alrededor de recomendaciones algorítmicas, reproducción continua y desplazamiento prácticamente ilimitado.
Y justamente por eso, investigadores de distintas áreas comenzaron a preguntarse qué ocurre cuando esta modalidad de consumo ocupa una parte importante del tiempo cotidiano.
La evidencia científica disponible todavía no permite afirmar que mirar TikTok, Reels o Shorts “dañe el cerebro”. Tampoco existe evidencia suficiente para decir que todas las personas que consumen videos cortos desarrollarán problemas de atención.
Pero las investigaciones recientes sí encontraron una asociación consistente entre un uso más intenso o problemático de videos cortos y determinados resultados cognitivos y de salud mental, especialmente en jóvenes.
Atención: el problema no es un video de 30 segundos
Uno de los aspectos que más interesa a los investigadores es la atención. Para concentrarnos en una tarea necesitamos mantener un objetivo durante un período determinado, ignorar estímulos secundarios y decidir cuándo cambiar el foco.
El formato de los videos cortos propone exactamente lo contrario: cambios frecuentes, estímulos nuevos y una recompensa potencial en cada desplazamiento.
No significa que el cerebro “olvide cómo concentrarse” después de mirar videos, pero sí plantea una pregunta sobre qué ocurre cuando este patrón se convierte en una de las formas predominantes de entretenimiento.
Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Psychological Bulletin en 2025 reunió 71 estudios con 98.299 participantes.
Los investigadores encontraron que un mayor uso de videos cortos estaba asociado con un peor desempeño cognitivo general.
Entre las asociaciones más fuertes aparecieron la atención y el control inhibitorio, es decir, la capacidad de frenar una respuesta automática o resistir una distracción.
Los resultados son importantes, pero necesitan una aclaración: una asociación no demuestra que mirar videos cortos sea la causa directa de una menor atención.
Una persona con dificultades previas para concentrarse, por ejemplo, podría sentirse especialmente atraída por este tipo de contenido. También pueden intervenir el sueño, el estrés, la ansiedad, los hábitos de estudio y otros usos de las pantallas.
Por eso, la pregunta correcta no es “¿TikTok destruye la atención?”, sino una mucho más precisa: ¿qué relación existe entre el consumo intensivo de videos cortos y la capacidad de sostener la atención?
Hasta ahora, la investigación sugiere que la relación existe y merece seguir siendo estudiada.
El cerebro no queda “programado” para videos de pocos segundos
En redes sociales suele circular una explicación conocida como “TikTok brain”, según la cual el cerebro se acostumbraría a necesitar estímulos cada pocos segundos.
El concepto es atractivo porque describe una sensación que muchas personas reconocen: después de pasar mucho tiempo deslizando videos, sentarse a leer un texto largo puede parecer más difícil o aburrido.
Pero científicamente conviene ser cuidadosos.
No existe evidencia que permita afirmar que el cerebro queda permanentemente “programado” para consumir contenidos breves.
La investigación actual habla de asociaciones entre determinados patrones de uso y funciones cognitivas, no de una transformación irreversible del cerebro.
Una revisión sistemática publicada en 2026 analizó específicamente la evidencia disponible sobre videos cortos y resultados neurocognitivos en jóvenes. Incluyó 42 estudios con 46.912 participantes.
La mayoría de las investigaciones eran transversales —es decir, observaban a las personas en un momento determinado— y solamente una pequeña cantidad utilizaba métodos longitudinales o técnicas como EEG o resonancia magnética.
Los autores encontraron que el uso intensivo y poco estructurado de videos cortos estaba asociado con pequeños o moderados aumentos de problemas de atención e impulsividad, así como con reducciones en memoria de trabajo y autorregulación.
También encontraron algunos estudios que relacionaban un mayor consumo con determinadas medidas neurobiológicas. Sin embargo, los propios investigadores señalan que la evidencia todavía es preliminar y que hacen falta estudios longitudinales y experimentales para saber qué cambios son consecuencia del uso y cuáles podrían deberse a características previas de los usuarios.
Cuando el “un video más” empieza a desplazar otras actividades
Hay otra diferencia importante: usar mucho una plataforma no es exactamente lo mismo que tener un uso problemático.
Una investigación publicada en 2024 analizó dos grupos de adolescentes y diferenció entre el uso general de TikTok y lo que los investigadores denominaron fallas de autocontrol: utilizar la aplicación aunque interfiera con otras actividades u objetivos.
El resultado fue interesante. La relación más consistente apareció con la postergación de la hora de dormir.
Es decir, el problema no parece estar únicamente en cuánto tiempo se utiliza una aplicación, sino también en qué ocurre con ese uso cuando comienza a desplazar otras actividades importantes.
Esto ayuda a entender una escena cotidiana: alguien entra al teléfono con la intención de mirar algunos videos antes de acostarse y termina retrasando el momento de dormir.
El mecanismo puede parecer simple. Cada video termina rápidamente y ofrece inmediatamente la posibilidad de continuar. No existe un final natural equivalente al de una película, un capítulo o un libro. El siguiente contenido ya está esperando.
Esa característica puede hacer más difícil establecer un punto claro de finalización.
El sueño también puede quedar atrapado en el scroll
Dormir es uno de los ámbitos donde el uso excesivo de dispositivos digitales genera mayor preocupación científica.
Una revisión paraguas publicada en 2025 reunió siete revisiones sistemáticas y metaanálisis que, en conjunto, incluyeron 127 estudios y unos 867.000 participantes. Encontró asociaciones entre el uso de dispositivos digitales y distintos problemas del sueño, como menor duración, postergación de la hora de acostarse y peor calidad del descanso.
Las asociaciones fueron especialmente relevantes en relación con el uso problemático de redes sociales e internet.
En adolescentes, además, existen investigaciones específicamente relacionadas con videos cortos.
Un estudio realizado con 1.629 estudiantes secundarios encontró una asociación entre la adicción a los videos cortos y una peor calidad del sueño. También observó que la ansiedad social intervenía parcialmente en esa relación.
Pero nuevamente hay que evitar una conclusión automática. No significa que cada noche de videos antes de dormir provoque insomnio.
De hecho, un pequeño estudio experimental publicado en 2024 encontró que 45 minutos de uso de redes sociales antes de acostarse no produjeron diferencias detectables en la calidad del sueño, la activación previa al sueño ni la consolidación de la memoria en los 20 adolescentes participantes, cuando se compararon con otras condiciones de lectura.
La diferencia entre estos trabajos muestra por qué la ciencia necesita observar el fenómeno desde distintos ángulos: estudios de hábitos, investigaciones experimentales y seguimientos a largo plazo.
¿Y qué pasa con la memoria?
La memoria de trabajo es la capacidad de mantener y manipular información durante un período breve. Es necesaria, por ejemplo, para seguir una explicación, resolver un problema, leer un texto complejo o recordar una instrucción mientras se realiza otra parte de una tarea.
La revisión sistemática de 2026 encontró asociaciones entre el uso intensivo de videos cortos y una menor capacidad de memoria de trabajo en jóvenes. También identificó asociaciones con dificultades de autorregulación.
Esto no significa que una persona pierda sus recuerdos por mirar videos cortos. La cuestión es mucho más específica: algunos patrones de consumo intensivo se relacionan con funciones cognitivas necesarias para mantener información activa y controlar la conducta.
En la vida cotidiana, eso podría sentirse como dificultad para permanecer mucho tiempo en una única actividad, buscar constantemente una interrupción o abandonar una tarea ante el primer estímulo atractivo.
No todos los usuarios tienen el mismo riesgo
Uno de los hallazgos más importantes de la investigación es que no se puede meter todo el uso de videos cortos en la misma bolsa.
Un estudio realizado con 1.346 adolescentes distinguió entre quienes no utilizaban estas aplicaciones, quienes las utilizaban de manera moderada y quienes presentaban patrones considerados adictivos.
Los usuarios con patrones adictivos mostraron más problemas relacionados con ansiedad, depresión, estrés, soledad, atención, satisfacción con la vida y calidad del sueño.
En cambio, los usuarios moderados no presentaron las mismas diferencias en salud mental y rendimiento escolar frente a los no usuarios.
Esto es importante porque permite evitar un mensaje alarmista: mirar videos cortos no equivale automáticamente a tener un problema.
La preocupación aparece especialmente cuando el consumo se vuelve difícil de controlar, interfiere con otras actividades, desplaza el sueño, el estudio, el trabajo, el ejercicio o los vínculos, o genera la sensación de que no se puede dejar de hacerlo.
Entonces, ¿qué le pasa al cerebro después de horas de scroll?
La respuesta más honesta que ofrece la investigación actual es menos espectacular que algunas frases que circulan en redes, pero también más útil.
Después de horas de consumo continuo de videos cortos, no hay evidencia de que el cerebro quede “arruinado” ni de que pierda definitivamente su capacidad para concentrarse.
Lo que sí existe es evidencia de una asociación entre un uso intensivo o problemático y determinadas dificultades en atención, control inhibitorio, memoria de trabajo y autorregulación.
Además, el uso puede afectar indirectamente otras funciones cuando desplaza horas de sueño o aumenta la postergación de la hora de acostarse.
La revisión de la literatura sobre redes sociales y sueño encuentra una relación consistente, aunque de magnitud variable, entre el uso problemático y un descanso de peor calidad.
La clave está entonces en observar el patrón, no demonizar una aplicación.
Un rato de entretenimiento no es equivalente a pasar varias horas desplazando contenido sin poder detenerse. Y tampoco es lo mismo elegir conscientemente un video que entrar al teléfono de manera automática cada vez que aparece un momento de aburrimiento.
La investigación sobre este fenómeno todavía está creciendo. Una revisión de 2025 que analizó 71 estudios y casi 100.000 participantes encontró asociaciones relevantes entre videos cortos, cognición y salud mental, pero también deja abierta la necesidad de comprender mejor la dirección de esas relaciones.
Por eso, más que preguntarse si hay que abandonar para siempre TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts, quizás convenga prestar atención a una señal mucho más cotidiana: qué lugar ocupa el scroll en nuestra vida y qué actividades está desplazando.
Si mirar videos durante horas empieza a quitar tiempo de dormir, estudiar, trabajar, conversar, hacer actividad física o simplemente estar sin estímulos, el problema ya no está en la duración de cada video. Está en el hábito completo.
Y ese es, precisamente, uno de los aspectos que la ciencia empieza a estudiar con mayor atención: no solamente cuánto contenido consumimos, sino qué ocurre cuando el siguiente video siempre está a un movimiento de distancia.