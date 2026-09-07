Tu cerebro también se acostumbra al scroll: qué pasa cuando consumís videos cortos durante horas

Un mayor uso de videos cortos estaba asociado con un peor desempeño cognitivo general.

Usar mucho una plataforma no es exactamente lo mismo que tener un uso problemático.

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