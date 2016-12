http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

El torneo comienza a fines de enero y está previsto que termine en mayo. Por primera vez, a partir de octavos, los cruces se definen por sorteo.

Se sorteó la edición del próximo año Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2017

Este miércoles por la noche se realizó el sorteo de la Copa Libertadores 2017. Seis equipos argentinos participarán del certamen internacional que comenzará a fines de enero con la fase 1. El más beneficiado, a priori, parecería ser River que compartirá la zona 3 con Emelec, de Ecuador; Independiente de Medellín de Colombia y FBC Melgar de Perú.

Además, vale aclarar que por primera vez en la historia, los cabezas de serie se determinaron a través de un ranking y a partir de los octavos de final los cruces serán definidos por sorteos, al estilo Champions League de Europa, pudiendo cruzarse equipos del mismo país. Los dos primeros de cada grupo pasarán a los octavos y el tercero de cada zona pasará a disputar la Copa Sudamericana.

A continuación el listado completo



-Fase 1 (ida 23 de enero y vuelta 27 de enero)-



E1: Universitario de Sucre (BOL) vs. Montevideo Wanderers (URU)

E2: Deportivo Municipal (PER) vs. Independiente del Valle (ECU)

E3: Deportivo Capiatá (PAR) vs. Deportivo Táchira (VEN)





-Fase 2 (ida 31 de enero, 1 y 2 de febrero y vuelta 7,8 y 9 de febrero)-



C1: Atlético Paranaense (BRA) vs. Millonarios (COL)

C2: Botafogo (BRA) vs. Colo-Colo (CHI)

C3: Atlético Cerro (URU) vs. Unión Española (CHI)

C4: Carabobo FC (VEN) vs. Junior (COL)

C5: Atlético Tucumán (ARG) vs. El Nacional (ECU)

C6: The Strongest (BOL) vs. E1

C7: Olimpia (PAR) vs. E2

C8: Universitario (PER) vs. E3





-Fase 3 (14, 15 y 16 de febrero y vuelta 21, 22 y 23 de febrero)-



Se enfrentarán los ganadores de las llaves anteriores:



C1 vs. C8 (ganador 1)

C2 vs. C7 (ganador 2)

C3 vs. C6 (ganador 3)

C4 vs. C5 (ganador 4)





-Fase de Grupos (inicia el 7 de marzo y termina el 25 de mayo)-



Zona 1: Atlético Nacional (COL), Estudiantes de La Plata (ARG), Barcelona (ECU) y ganador 2.



Zona 2: Santos (BRA), Independiente de Santa Fe (COL), Sporting Cristal (PER) y ganador 3.



Zona 3: River Plate (ARG), Emelec (ECU), Independiente de Medellín (COL) y FBC Melgar (PER).



Zona 4: San Lorenzo (ARG), Universidad Católica (CHI), Flamengo (BRA) y ganador 1.



Zona 5: Peñarol (URU), Palmeiras (BRA), Jorge Wilstermann (BOL) y ganador 4.



Zona 6: Atlético Mineiro (BRA), Libertad (PAR), Godoy Cruz (ARG) y Sport Boys (BOL).



Zona 7: Nacional (URU), Chapecoense (BRA), Lanús (ARG) y Zuliá (VEN).



Zona 8: Gremio (BRA), Guaraní (PAR), Zamora (VEN) y Deportes Iquique (CHI).