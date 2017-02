Vecinos del centro preocupados por el accionar de "trapitos"

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Explican que hay mucha violencia e incluso cobran tarifas bajo amenaza y extorsión. Reclaman presencia policial.

En la mañana de este miércoles, El Litoral daba cuenta de un hecho que tuvo como protagonistas a dos cuidacoches, que se pelearon entre sí arrojando piedras, y que un fiscal de la ciudad tomó intervención y los detuvo.

A raíz de este episodio, que ocurrió en la zona de 1° de Mayo y Eva Perón, se consultó a vecinos de la zona quienes expresaron su preocupación por el accionar de los “trapitos”. Por ejemplo, una mujer (que prefirió resguardar su identidad) explicó que desde que llegaron al barrio “empezaron los hechos de inseguridad.”

“Estamos desprotegidos. Llamamos a la policía pero no pasa nada. Está el estacionamiento medido pero igualmente te ‘aprietan’ para que le paguen lo que ellos quieren”, agregó.

“Mucha violencia”

En su testimonio, la vecina también manifestó que hay “mucha violencia; se lastiman entre ellos porque se disputan el espacio. También se drogan y lo vemos todo.”

“Tarifas”



Otra mujer (que también se le resguardó la identidad) comentó: “Si no le das lo que piden, alrededor de 50 pesos, se te apoyan el auto.” Además, señala que si el conductor no abona esta “tarifa” no lo dejan subir al auto; “continuamente se apoyan en los vidrios. Hubo gente que se encontró con cristales rotos”, cerró.

En noviembre de 2016, también se registró una pelea en la misma zona