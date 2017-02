El Museo del Louvre reabrió sus puertas tras ataque terrorista

El Litoral

Télam

El Museo del Louvre reabrió hoy sus puertas al público luego de haber permanecido cerrado este viernes por el ataque terrorista contra un grupo de militares en el Carrusel, a la entrada de un centro comercial subterráneo junto a la pinacoteca.



"El Museo del Louvre estará abierto el sábado a partir de las 10 horas (5 de la mañana en Argentina). Gracias a nuestro público por su comprensión y apoyo", indicó la institución en su página web.

Le musée du Louvre est ouvert et vous souhaite un excellent week-end ! The #Louvre is open and wishes you a nice weekend! Enjoy your visit! pic.twitter.com/ZGbzYetzfP