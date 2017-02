¿Carlitos Delfino en el horizonte de la Liga Nacional?

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

El jugador santafesino todavía no encontró un club para continuar su carrera. Boca apareció como uno de los interesados pero todo está en el campo de los rumores.

Mientras entrena por su cuenta en el Bologna de Italia, Carlos Delfino aún no tiene definido en qué club continuará su carrera. Recordemos que "Carlitos" volvió a las canchas luego de varias lesiones en los Juegos Olímpicos Río 2016.

Mientras entrena por su cuenta en el Bologna de Italia, Carlos Delfino aún no tiene definido en qué club continuará su carrera. Recordemos que "Carlitos" volvió a las canchas luego de varias lesiones en los Juegos Olímpicos Río 2016.

En el mundo básquet comenzaron los rumores de que varios equipos de la Liga Nacional estarían interesados en contratar al jugador santafesino. Uno de esos clubes es Boca. Según indica el sitio especializado Basquet Plus, "la negociación no es fácil, no solo por todo lo que significa incorporar a un jugador de la trayectoria de Delfino, sino porque el xeneize tiene bastante competencia en el mercado. Sin embargo, desde Boca hay cierta ilusión y fe en que se puede llegar a lograr."

"Económicamente Boca no estaría en condiciones de hacer un gran despliegue, pero sí podría estirarse más que en otras ocasiones debido a la importancia del jugador en cuestión. Igual, la principal confianza de los capitalinos pasa por convencer a Delfino desde un lado más sentimental, recordando incluso que allí jugará su hermano Lucio a partir del próximo mes", agrega el sitio.

Finalmente, desde Basquet Plus no le cierran la puerta a otros equipos. "Si no es Boca, en la Liga preguntaron por él casi todos, aunque hay equipos que por su estructura actual no tendrían demasiadas intenciones de hacer movimientos. Ferro, Quimsa y Olímpico preguntaron y se interesaron por la situación de Delfino, lo que indica que están dispuestos a una posible modificación en sus planteles con tal de sumar al santafesino", publicaron recientemente