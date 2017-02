http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Fue aceptado en junio del año pasado por la administración federal. Pero para la justicia es “abusivo” y hay un perjuicio al bien público.

Es por el concurso del Correo Argentino SA Una fiscal pide rechazar un acuerdo de pago de deuda de Macri padre con la Nación

De la redacción de El Litoral

La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín -que no pertenece a Justicia Legítima- dictaminó que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino SA y aceptada por el Estado Nacional, en junio del año pasado, en el marco de un concurso preventivo.



La representante del Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva” en tanto implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033, de acuerdo a los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (Dafi) de la Procuración General de la Nación.



Según se informó en la pagina oficial de los fiscales, la representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso.



“La familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana SA, controlante de Sideco Americana SA, quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino SA”, resaltó en su escrito.



No obstante, Boquín reseñó que, durante el concurso, el juez requirió información sobre la participación de Franco Macri en la compañía, y la empresa contestó que el padre del presidente de la Nación no es directivo de Correo Argentino SA ni ocupa cargos gerenciales.



En su dictamen, la Fiscalía -como parte del proceso de homologación- analizó la última propuesta realizada por la empresa en la audiencia del 28 de junio del año pasado, que se celebró a pedido del propio Estado Nacional, siendo éste titular del 32,65% del pasivo concursal.



En una ampliación al dictamen presentada el martes, la fiscal general acompañó los cálculos complementarios elaborados por la Dafi, de los que surge “el porcentaje actualizado de la quita que importa la propuesta formulada al Estado Nacional y el valor presente de la misma calculada en moneda nacional”, a saber $70.163.910.895,30 -saldo de la quita a marzo de 2033- y 4.277.659.362,13 -saldo de la quita a febrero de 2017-.



La fiscal consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”.



La fiscal señaló que el consentimiento fue dado por “un funcionario incompetente” para hacerlo, que -no obstante- se encuentra en “una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública nacional”.



En ese contexto, Boquín consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. Su aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.



La Fiscalía advirtió que “se encuentran en juego fondos públicos destinados a la satisfacción del bien común, por lo que rige un régimen específico, de carácter publicístico y con principios orientados a la preservación de dichos intereses generales”.



No hay favoritismos



El diputado nacional por el PRO Luciano Laspina afirmó hoy que “no hay en ningún lugar del gobierno vocación de estar buscando favoritismo”, tras conocerse el millonario acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino por una deuda que se generó cuando el Grupo Macri manejaba la compañía.



El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja señaló que no conoce los detalles del acuerdo, porque “no es algo que haya tenido tratamiento legislativo” y también sostuvo que no tiene claro “que la estructura societaria del Correo responda directa o indirectamente al presidente de la Nación”, Mauricio Macri.



“No hay en ningún lugar del gobierno vocación de estar buscando favoritismo, está concentrado en gobernar y hacer las cosas bien”, sentenció el diputado, quien consideró que “a veces la información llega con algún detalle parcial, que genera ruido”.



Consultado sobre si éste es un tema que genera incomodidad en el gobierno, respondió: “Estoy seguro, confío plenamente en el presidente de la Nación, que no haría nada incorrecto en este sentido”. Sin embargo, reconoció, en declaraciones a Radio 2 de Rosario, que no maneja los detalles del acuerdo, por lo reconoció que ‘al no conocer el tema, quizás haya razones para preocuparse’ ”.



Sin respuesta oficial



Hasta este jueves al mediodía no existían declaraciones oficiales sobre el tema. Según revela La Nación, en el Ministerio de Comunicaciones defendieron la decisión del gobierno. “Con el concurso, la deuda que mantenía el viejo Correo con el Estado se había congelado y se iba licuando por inflación. Por eso se tomó la decisión de tratar de cerrar la discusión y de recuperar algo de dinero. Porque $ 300 millones era una fortuna en 2001, pero cada día que pasa lo será cada vez menos”, señalaron.



Según revela Hugo Alconada Mon, la respuesta oficiosa del ministerio es que todos los síndicos involucrados en el concurso convalidaron el eventual acuerdo entre el Estado y la empresa de los Macri, al mismo tiempo que destacaron que existen juicios cruzados que podrían conllevar mayores problemas.