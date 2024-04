Va el sábado a las 19 en el Brigadier

Colón-Temperley: la TV depende de los cuartos en Copa de la Liga

TyC Sports, para cuidar su rating en el ascenso, "no quiere pisar los partidos de Primera si tocara alguno de los grandes". Por lo tanto, hasta que no se resuelvan los cruces arriba, no se conocerá hasta el jueves si hay pantalla o no para el puntero sabalero.