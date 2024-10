En vivo: seguí la previa de Colón ante San Telmo en la lucha por la zona B

Colón no tiene margen de nada si es que la pretensión es llegar a lo más alto que se pueda. El primer puesto para disputar la final por el ascenso parece estar cada vez más lejos, pero salir lo más arriba posible es beneficioso para el Reducido para buscar la segunda plaza asignadas a los clubes del ascenso para jugar en Primera. Y para ello, no hay otro resultado posible que no sea la victoria ante San Telmo este sábado, contra Rafaela el domingo de la semana que viene en la Perla del Oeste y ante Deportivo Madryn en la última fecha.