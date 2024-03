En el estadio Vélez Sarsfield

Eric Clapton se presentará en septiembre por cuarta vez en Argentina

El músico británico estará repasando una trayectoria de más de 60 años que incluye la participación en fundamentales grupos como John Mayall & The Bluesbreakers, The Yardbirds, Cream, Blind Faith y Derek & The Dominos, además de una gran cantidad de grandes éxitos como solista.