Martes 11.12.2018

16:25

El tema de Queen salió en 1975 Rapsodia Bohemia, la canción más escuchada del siglo XX en los servicios de streaming

El éxito musical ‘Bohemian Rhapsody‘ de la banda de rock británica Queen es el tema más escuchado del siglo XX en los servicios de streaming, según dio a conocer hoy Universal.



De acuerdo con el sello discográfico, en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube la canción fue reproducida más de 1.600 millones de veces, logrando situarse por delante de ‘Smells Like Teen Spirit‘ de Nirvana y ‘Sweet Child O’ Mine‘ de Guns N’ Roses.



‘Bohemian Rhapsody‘ fue publicada en 1975 en el álbum ‘A Night at the Opera‘. Con seis minutos, el tema dura el doble que una canción de pop corriente. Tampoco son habituales los numerosos cambios musicales que incluyen una sentimental balada, un drama operístico y un himno de rock para acabar en una coda. No sólo los fans conocen el éxito, en muchas fiestas y bares de karaoke la canción está considerada un clásico.



La película sobre la vida del cantante Freddie Mercury y la historia de Queen que está ahora mismo en las salas de cine ha contribuido a popularizar aún más la canción.

Breaking news 🚨 Bohemian Rhapsody by @QueenWillRock has officially become the most-streamed song of the 20th century passing 1.5 billion streams. 👑 pic.twitter.com/utOYWH3S2r — Universal Music Group (@UMG) 11 de diciembre de 2018