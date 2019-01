https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 12.12.2018 - Última actualización - 20:33

18:59

Confirmado

Fernando Batista será el entrenador del seleccionado argentino Sub 20

El hermano de Sergio Batista, ex entrenador de la mayor, trabajó hasta hace unos meses en los combinados nacionales juveniles de Armenia.

Foto: Twitter: @Argentina



Fernando Batista será el nuevo entrenador del seleccionado argentino Sub 20, en reemplazo de Lionel Scaloni, quien fue promovido al combinado nacional mayor, según confirmó este miércoles el flamante entrenador del equipo juvenil albiceleste. "Confiaron en mí por la experiencia que tengo en juveniles, es un orgullo poder dirigir al seleccionado Sub 20 de mi país", confirmó este miércoles por la tarde Fernando Batista en declaraciones a TyC Sports. Al mismo tiempo, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llegó también la oficialización, tras una reunión entre el presidente de la entidad, Claudio Tapia, y Batista. #Sub20 Fernando Batista se sumará al proyecto de Selecciones como entrenador del Sub 20 https://t.co/zPwmzuhWrA pic.twitter.com/NfPzaB3Qev — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 12 de diciembre de 2018 Asistieron al encuentro en la sede de la AFA en la calle Viamonte, el presidente Tapia, y el secretario de la entidad, Víctor Blanco, quienes le comunicaron a Batista que será el nuevo entrenador del Sub 20, para sumarlo al nuevo proyecto de selecciones nacionales. Fernando, hermano de Sergio Batista, ex entrenador del seleccionado mayor, trabajó hasta hace unos meses en los combinados nacionales juveniles de Armenia. "Bocha", como es apodado, también pasó por la coordinación de Argentinos Juniors, club en el que jugó durante su etapa como profesional y fue ayudante de campo de Claudio Ubeda, también en el seleccionado Sub 20. Actualmente sin trabajo luego de dejar su cargo en las selecciones juveniles de Armenia ante un cambio dirigencial, Batista reúne los requisitos para el puesto, según creyó la dirigencia de la AFA, y le ganó la pulseada a Lucas Bernardi, otro de los candidatos para conducir el Sub 20, al igual Gabriel Milito, quien se bajó él mismo de esa posibilidad. Tenés que leer Tapia se reunió con Messi y Scaloni... ¿Vuelve el 10? El Sudamericano de la categoría clasificatorio para el Mundial de Polonia 2019, se jugará en Chile del 17 de enero al 10 de febrero y es el primer objetivo de Batista. El torneo de Chile otorgará cuatro plazas para el Mundial Sub 20, a llevarse a cabo del 23 de mayo al 15 de junio venidero. El Sudamericano estará dividido en dos zonas de cinco selecciones cada una. Los tres primeros de cada grupo avanzarán al hexagonal final y de allí saldrán los cuatro clasificados para el Mundial de Polonia. Argentina participará del Grupo B en el Sudamericano de Chile, junto con Uruguay, Paraguay, Argentina, Ecuador y Perú. Mientras que el Grupo A lo integrarán Chile, Colombia, Brasil, Venezuela y Bolivia. Además de Batista. el nuevo cuerpo técnico del seleccionado Sub 20 estará integrado por Esteban Solari, como ayudante de campo; Cristian Palandella, como preparador físico; y Gustavo Piñero, como entrenador de arqueros. El Sub 20 comenzará a entrenarse el próximo lunes a las 17, en el predio de la AFA en Ezeiza, y la planificación del equipo incluye trabajos en doble turno toda la semana. Con información de Télam

