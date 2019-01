https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 12.12.2018 - Última actualización - 19:18

19:15

Triunfo de la primera ministra británica

Theresa May superó la moción de censura y sigue como líder del Partido Conservador

La medida impulsada por diputados de su agrupación que rechazan su plan del Brexit. Tras el resultado, no podrán iniciar una nueva moción de confianza contra ella en un periodo de doce meses.

Foto: Xinhua



Triunfo de la primera ministra británica Theresa May superó la moción de censura y sigue como líder del Partido Conservador La medida impulsada por diputados de su agrupación que rechazan su plan del Brexit. Tras el resultado, no podrán iniciar una nueva moción de confianza contra ella en un periodo de doce meses. La medida impulsada por diputados de su agrupación que rechazan su plan del Brexit. Tras el resultado, no podrán iniciar una nueva moción de confianza contra ella en un periodo de doce meses.

La primera ministra británica, Theresa May, ganó este miércoles por 200 votos contra 117 una moción de censura impulsada por diputados de su Partido Conservador que rechazan su plan del Brexit, con lo que seguirá como líder de la agrupación. El resultado fue recibido con aplausos de los parlamentarios de los "tory". Graham Brady, presidente del Comité 1922, que reúne a los diputados conservadores, dijo que "el resultado de la votación de esta noche es que el grupo parlamentario tiene confianza en Theresa May". Luego de este resultado el Partido Conservador, no podrá iniciar una nueva moción de confianza contra ella en un periodo de doce meses. La mayoría de los parlamentarios conservadores la respaldó en una votación secreta después de que el primer ministro le indicó que dimitiría antes de las elecciones de 2022. May le dijo a los parlamentarios que le hubiera gustado liderarlos en la próxima elección, pero "me doy cuenta de que al partido le gustaría que un líder diferente los lleve a esas elecciones". Tenés que leer Marchas a favor y en contra del Brexit a dos días de una votación clave En la puerta de la residencia de Gobierno en Downing Street, dijo a la prensa que estaba satisfecha con el resultado pero reconoció que una importante cantidad de parlamentarios habían votado en contra de su liderazgo. En ese sentido, dijo que quería dejarles saber que los había escuchado y que iba a tomar nota de sus objeciones. Agregó también que sin embargo el resultado favorable le invitaba a renovar su confianza y sus objetivos como lograr el Brexit, que la gente pidió, permitiéndoles recuperar el control de la moneda, la fronteras y las leyes. "Lograr fortalecer la economía para garantizar el bien común y poner en primer lugar las necesidades reales de los ciudadanos como continuar dando servicios públicos de calidad y oportunidades para todos", acotó. Theresa May se enfrentó este miércoles por la noche a un voto de confianza después de que 48 parlamentarios conservadores pidieron uno en contra de su liderazgo en descontento por su acuerdo del Brexit cancelado ayer por la primera ministra ante la total falta de apoyo. Con información de Télam