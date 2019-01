https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 13.12.2018

8:14

Por evasión fiscal y falso testimonio

Condenaron al ex abogado de Trump a tres años de cárcel

El ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen fue condenado a tres años de prisión, por evasión fiscal y falso testimonio.

El Litoral / Dpa Michael Cohen, ex abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue condenado a tres años de prisión por evasión fiscal y falso testimonio, entre otros cargos, informaron la CNN y otras cadenas de televisión. En agosto, Cohen se declaró culpable de evasión fiscal y de violación de la normativa de financiación de campañas en el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2016, que ganó Trump. "Asumo la responsabilidad total por cada acto del que me declaré culpable: los míos personales y aquellos en los que estuvo involucrado el presidente de los Estados Unidos de América" Michael Cohen en los tribunales. Entre otras cosas, Cohen ya había admitido que mintió al Congreso sobre un proyecto inmobiliario planeado por Trump en Moscú pero que nunca llegó a hacerse realidad. Ese proyecto se siguió hasta bien avanzada la campaña electoral de 2016, al contrario de lo que había afirmado en un primer momento el que fuera abogado de Trump. Por otra parte, ante el tribunal, Cohen su abogado subrayaron su cooperación con el fiscal especial Robert Mueller, que investiga si durante la campaña de 2016 hubo injerencia rusa. Sin embargo, los fiscales consideran que sus declaraciones de culpabilidad tienen que ser consideradas aparte de su cooperación con Mueller.