Darthés faltó a la conciliación en el juicio que le inició a Calu Rivero

Jueves 13.12.2018

17:03

Sí fueron los abogados del actor, pero al no haber acuerdo, el juicio sigue su marcha.

Juan Darthés no concurrió hoy a una audiencia de conciliación en un juicio que inició el actor contra la actriz Calu Rivero, quien al retirarse del encuentro calificó de "injusto" el proceso y señaló que se siente "escuchada y protegida".



"Espero que la bronca y la indignación que siento en este momento no me domine. Concurrimos a este juicio injusto que me hizo Juan Darthés. Sentir que estoy acá y que la otra parte no está me genera mucha indignación", dijo Rivero.



El letrado de la actriz confirmó que a la audiencia no concurrió Darthés, aunque sí sus abogados, y que no hubo acuerdo en el encuentro por lo que "sigue adelante el juicio".



"Me emociona muchísimo porque los veo a ustedes (los periodistas) y siento que es un día en que la mujer por fin ganó. Me parece increíble. Me siento muy poderosa, me siento a salvo, me siento a salvo, me siento escuchada y protegida", subrayó la actriz.



Pidió "que empiecen a haber hechos" y cuestionó "que las mujeres tengamos que exponernos".



"Estoy acá parada en nombre de todas las mujeres de este país. Estamos muy fuertes", dijo Rivero, quien también expresó las frases que identifican a las actrices que respaldaron a su par Thelma Fardín: "Mirá cómo nos ponemos. No es no".



La audiencia se originó en una demanda por "daños y perjuicios" realizada por Darthés a partir de una denuncia por abuso que presentara Rivero.



La actriz acusa a Darthés de haberse excedido en escenas de romance durante la novela "Dulce Amor", en la que ambos le daban vida a una pareja de novios.