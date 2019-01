Una empleada del Congreso denunció por acoso a un senador nacional del oficialismo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata del representante de La Pampa, Juan Carlos Marino (UCR), quien negó las acusaciones, dijo que va a declinar sus fueros y a ponerse a disposición de la justicia.

El Litoral / NA



Claudia Guebel ratificó hoy la denuncia por abuso sexual que presentó contra el senador oficialista Juan Carlos Marino y afirmó que lo hizo "para que la Justicia investigue y que sea un antes y un después para las mujeres que trabajan en la política, en el Parlamento".



Guebel, de 51 años, es trabajadora de planta permanente del Congreso desde 2001, se desempeñó como asesora en distintas comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, fue secretaria de la Convención Nacional de la UCR y desde hace un año era secretaria del senador nacional del radicalismo, a quien denunció penalmente el último miércoles.



En declaraciones a radio Continental, Guebel dijo que tenía "mucha tranquilidad de conciencia" respecto a su denuncia y agregó: "Espero que la Justicia investigue porque para eso lo hice, para que sea un antes y un después para las mujeres que trabajan en la política, en el Parlamento".



Tras señalar que le "removió todo ver a las actrices" que acompañaron a Thelma Fardin en su denuncia por violación contra el actor Juan Darthés, Guebel afirmó que "lo que está en juego no es la honorabilidad del senador, sino la marca" que dejó en ella "su conducta".



La militante radical recordó que cuando comenzó a trabajar para Marino, el senador le dijo que iba a desempeñarse "yendo a las comisiones, pero cuando él dijera", y no concurriendo diariamente a su oficina porque "eran muchos". "’Nos vamos a manejar así', me dijo, lo que parece casi un modus operandi", contó Guebel.



La mujer radicó su acusación en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal número 4 y relató: "Empecé a recibir mensajes de WhatsApp a mi teléfono celular desde su teléfono celular (por Marino) en los que me decía ¿°Dónde estás? °, ¿°Dónde vivís?°, °Voy a estar por allá, me doy una vuelta° °Preparate que voy a tu casa°. Me enviaba videos alusivos al sexo. Quiero aclarar que yo no tenía vínculo alguno con él, ni de confianza ni de amistad. Este tipo de mensajes me los enviaba constantemente, varias veces por semana".



"Los día 14 de cada mes me presentaba personalmente en el despacho del senador para conseguir la firma del certificado de asistencia. La primera vez que me presenté en el despacho de Marino, me hizo pasar a su oficina donde se encontraban varias asistentes que al notar mi presencia automáticamente salieron del despacho. Una vez que nos encontramos solos directamente me toco los pechos y me preguntó cuándo íbamos a tomar un café", remarcó.



Al respecto recordó lo que ocurrió la primera vez que fue a la oficina para que le firmaran la planilla de asistencia: "El senador hace con el dedito como 'vení para acá°, como que tenés que pasar por acá y sin mediar palabra el tipo directamente avanzó a tocarme los pechos", relató. "Me quedé atónita y temblorosa", agregó Guebel, quien dijo que el senador nacional por La Pampa le "metió la mano por debajo del saco" al mismo tiempo que le dijo "te voy a estar llamando".



La trabajadora del Congreso señaló que "el jefe de despacho de este senador, un hombre de 65 años, fue mucho peor todavía", en referencia a Pedro Fiorda, alias "Cachi", a quien también incluyó en la denuncia que radicó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4.



Según contó, Fiorda le "apretó los dos brazos e introducía la lengua con furia" en su boca, lo que le generó "asco" y distintos malestares físicos que se manifestaron durante los días siguientes al hecho.



Guebel también ratificó su acusación contra el tercer hombre mencionado en su denuncia, Juan Carlos Amarilla, quien se desempeñaba como secretario de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde ella comenzó su actividad en el Congreso.



La mujer aseguró que Amarilla tenía "un prontuario impresionante" de acoso pero que "ninguna de las chicas se animó a formar una denuncia" y que incluso en la Dirección General de Comisiones le "insistieron a ella" para que lo denunciara.



Guebel remarcó que ya bajo la presidencia de Emilio Monzó en la Cámara de Diputados le abrieron un sumario a Amarilla pero "no lo apartaron" y "fue a parar a la oficina del diputado (Alfredo) Olmedo".



MARINO NEGÓ LA DENUNCIA



El senador nacional por La Pampa de la UCR Juan Carlos Marino negó hoy la denuncia en su contra y les anticipó a sus colegas del oficialismo que se pondrá "a disposición de la Justicia".



Así lo aseguró el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien también señaló que Marino "va a declinar sus fueros" frente a la denuncia, aunque la Justicia puede avanzar en la investigación más allá de su condición de legislador.



En tanto, el Comité Nacional de UCR no hizo comentarios en forma oficial, pero habló al respecto el vicepresidente del partido, Federico Storani, que anticipó que le pedirán "su versión de los hechos" y después dejarán "actuar a la Justicia".



"El senador Marino dice que eso no es verdad, que se va a poner a disposición de la Justicia y que va declinar sus fueros", subrayó Pinedo.



En declaraciones a radio Continental, señaló que "en ningún caso" la Cámara alta hará "un linchamiento de alguien" ni tampoco "una protección corporativa".



Luego de la denuncia penal que presentó Claudia Guebel, Pinedo sostuvo que "no hay palabras para hechos como los que se describen", aunque dijo no saber "si son así o no".



En su condición de presidente provisional del Senado, el referente de Cambiemos aseguró: "En ningún caso vamos a hacer un linchamiento de alguien sobre hechos que no conocemos ni una protección corporativa a uno de los nuestros".



"Las denuncias hay que afrontarlas y cada uno tiene que ser responsable de lo que hizo", advirtió el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires.



Además, Pinedo dirigió un mensaje a "la gente del Senado": les prometió que "van a contar con el total sostén y apoyo de las autoridades de la Cámara para que hechos de este tipo no pasen y, si pasan, sean castigados".



Storani, en tanto, adelantó que las autoridades del Comité Nacional convocarán al senador para que "dé su versión de los hechos", pero después van a "dejar actuar a la Justicia", ya que "no hay que hacer un prejuzgamiento del caso".



"Hay que ver cómo lo deriva la Justicia pero, por lo pronto, yo creo que sería audaz e inapropiado adelantarse a hacer un prejuzgamiento", sostuvo el dirigente radical en declaraciones a la radio AM 530.