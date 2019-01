https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Admitió por LT 10 que el final deportivo no fue muy alentador y que la campaña terminó opacada. “Se le va a buscar una salida a Franco Soldano, encontraremos una alternativa”, dijo.

"El semestre fue muy malo en lo económico" Spahn avisa que Unión "no atará a sus jugadores"

* “Es verdad que la campaña termina siendo opacada por la cosecha de puntos en estos últimos partidos. Es fútbol y es imprevisible. El conjunto de un montón de voluntades dentro del campo de juego muchas veces funciona y otras no. Fue un año intenso”.

* “En el primer semestre logramos la clasificación a la Copa Sudamericana y ahora vamos transitando otro torneo con un final de año no muy alentador, pero todavía perdurando por las cosas que se hicieron bien. A pesar de que a muchos no le gusta que hable de los promedios, el año que viene habrá equipos con historia muy comprometidos, entonces nunca se puede dejar de ver eso. Es un buen mensaje decir que nada está dicho”.



* “Estamos trabajando acorde a las exigencias. Este primer semestre nos llevará a dos competencias y confío en que superaremos la primera fase. La siguiente instancia ya nos mete de lleno en el otro semestre. En ese aspecto, no deja de ser una agenda alivianada. Nos faltan 11 partidos, más uno de Copa Argentina, dos de Sudamericana y dos de otro evento. Sumamos 16 partidos cuando en el fútbol argentino históricamente se disputaron 19. En lo deportivo, hay que trabajar bien en lo local y se puede intercalar esa expectativa en el ámbito internacional”.



* “En el tema infraestructura se está trabajando con objetivos que exceden el corto plazo. Concretar la iluminación nos llevará tranquilidad por un par de décadas y por eso estamos metidos en ello. Después, enfocados en la ampliación de los bancos de suplentes, de los márgenes de la cancha y los pasillos de salida. Es tal vez una decena de temas menores a la que le queremos prestarle atención”.



* “La realidad es que venimos de un semestre muy malo en lo económico, muy sacrificado. No cumpliendo como quisiéramos con nuestras obligaciones. Se hizo una ingeniería sobre la base de una venta que no se concretó (N.de R.: la de Franco Soldano). Eso nos llevó, no digo a un colapso económico, pero sí a varias dificultades. No podemos repetir esa situación. Más que nada hacer inversiones sobre posibles ingresos. Sólo con las cosas consumadas”.



* “En cuanto a los refuerzos, tendremos que buscar jugadores sin hacer uso de una opción de compra o el pago de derechos económicos. Fichajes de una temporada o una y media como mucho. Priorizamos lo deportivo, pero a la vez tenemos que acomodar la economía. Hay castigos muy fuertes de la Superliga sino se cumple el fair play financiero y no podemos ser irresponsables de actuar en base a sueños deportivos poniendo en peligro al club de una posible desafiliación. Esto ya está ocurriendo en el mundo. Si estamos bregando por las cosas bien, seríamos el mal ejemplo si nos toca”.



* “La pautas están concertadas y se le va a buscar una salida a Franco Soldano, porque el jugador hizo la lista de espera y además le dio mucho al club. Unión no atará a sus jugadores. Entendemos que le encontraremos alguna alternativa. Quizás que no haya subido en la tabla de goleadores baje su tasación”.



* “No puedo hacer ninguna aseveración respecto a quiénes vendrán. Hay que ver si lo que apuntamos es accesible. Tenemos un déficit y necesitamos equilibrarnos. Cómo será que la Superliga nos hizo creer que íbamos a cobrar 7.900.000 (de pesos) por mes y terminamos en los 6.400.000. Ahora, hay un recupero con un sponsoreo”.



* “No podemos hacer más especulaciones sobre supuestos, porque después la luz aumenta y la plantilla tiene que estar al día. Lo mismo con el personal. Hay una intolerancia importante de éstos. No les certificamos el 10 porque íbamos a pagar el 11 y nos hicieron paro. Luego logramos cancelar la deuda. Evidentemente, la economía no nos permite estar estabilizados. Quizás esto nos lleve a ajustar recursos humanos para llevar una economía adecuada. No nos sirve de nada pagarle a un jugador más si le vamos a deber al resto”.

* “No se está hablando de renovar el plantel. Buscamos el equilibrio de mantener la base y darle un plus con alguna cara nueva. Más que nada, para que los jugadores no se sientan con el puesto asegurado y que haya una linda competencia interna para seguir levantando el nivel”.

Leo, candidato del “Chino” para Boca



El ex mediocampista de Boca, Racing y Unión (en 1983), Jorge Benítez, nombró a cuatro entrenadores que le gustaría como posibles reemplazantes del “Mellizo” Barros Schelotto en el Xeneize, uno de ellos es el actual DT tatengue, Leonardo Madelón: “Me gustan Zielinski, Alfaro y Madelón, aunque el ideal sería Sabella”, dijo el “Chino” Benítez.