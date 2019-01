https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 15.12.2018 - Última actualización - 20:20

20:13

No vuelve a Racing

Meli irá a préstamo a Belgrano

El ex Colón rescindirá su vínculo con el Vitoria de Brasil, que se fue al descenso. Como Coudet no lo tiene en cuenta en la “Academia”, será cedido al “Pirata” cordobés.

