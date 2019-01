Obra pública y números finos: recta final para tratar el Presupuesto 2019

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hay dudas sobre el desagüe de Teniente Loza (incluido en el presupuesto), y ahora surgió la obra de cloacas en barrio Transporte. También las demoradas, como el desagüe Espora y el de Mariano Comas. Pavimento y bacheo, otros temas abordados. La ordenanza madre sería tratada este miércoles.

Luego del encuentro con la titular de Hacienda municipal, María B. Etchevarría, para discutir detalles técnicos del Presupuesto Municipal 2019, ahora los concejales recibieron a otros dos funcionarios del Gobierno local: el secretario de Obras Públicas, Ricardo Alcaraz, y el de Asuntos Hídricos, Felipe Franco. Fue el turno de los cálculos proyectados para las obras a ejecutar el año entrante: el intendente José Corral dejó en claro públicamente que ésa es la prioridad para el año próximo.

El despacho se “movió” de comisiones, este martes se tratará en Hacienda y le quedará Gobierno como última parada. En principio, el proyecto de Presupuesto se trataría mañana miércoles, en sesión maratónica.

Pero no es tan sencillo: las discusiones puertas adentro del Concejo —antes del tratamiento del proyecto de gastos y recursos 2019— giran en torno a varios elementos “finos”, entre ellos, la obra del desagüe principal de Teniente Loza y el desagüe secundario calle Chaco (presupuestado) aún no tendría la firma del convenio que se necesita desde Nación: con ello, todavía no estarían asegurados los fondos.

Además, este diario supo que un sector de la oposición en el Concejo le va a pedir al Ejecutivo a través de un proyecto que tome deuda para hacer la obra de infraestructura de desagües cloacales en barrio Transporte. Otros puntos son los dos pedidos de endeudamiento que le requirió el Ejecutivo al Cuerpo de concejales (incluidos en el proyecto de Presupuesto), que los deben autorizar (o no) con los dos tercios de los votos (ver Pedidos de toma de deuda). Lo más probable es que estos dos empréstitos se traten en ordenanzas por separado, fuera del proyecto de Presupuesto 2019, coincidieron ante la consulta de El Litoral varias fuentes deliberativas.

Desde el oficialismo

En declaraciones a la prensa, Carlos Pereira (UCR-Cambiemos) adelantó que se está intercambiando “información técnica” con Provincia por las 124 cuadras a pavimentar (a partir de un préstamo que tomó la administración Lifschitz del Banco Mundial, sólo para pavimento (a la ciudad de Santa Fe le corresponden $ 362.290.848 millones).

Defendió la necesidad de tomar deuda para el recambio a Led de 10 mil luminarias (con un empréstito de $ 150 millones): “Los recursos saldrían del ahorro de consumo que se produciría. La ecuación es cercana al cero, esto es conveniente. El empréstito deberá ser autorizado (o no) por el Concejo, nosotros creemos que es muy razonable autorizarlo”, dijo. Mismo argumento sobre el otro empréstito para remodelar el Mercado Progreso y el ex Liceo Municipal (ahora Santa Fe Activa).

Desagüe para 8 barrios

Hay un proyecto que promueven ediles de un sector de la oposición, y que solicita desde el Concejo al Ejecutivo que tome endeudamiento para hacer la obra de infraestructura de desagües cloacales en barrio Transporte (aunque en total abarcaría 8 barrios). “Son unos $ 132 millones de pesos. Los vecinos se harían cargo de las conexiones domiciliarias por el sistema de contribución por mejoras”, dijeron a este medio fuentes legislativas.

“Se confirmó que está hecho el proyecto ejecutivo para esta obra de infraestructura, pero no se sabe de dónde saldría el financiamiento. Lo más lógico sería un pedido de deuda, pero está en discusión”, confiaron a este medio. Pereira también públicamente habló de esto. “La obra de infraestructura es muy cara, no es justo que la paguen los vecinos por contribución por mejoras, sí la red domiciliaria. Entonces, aparece como razonable que la pague el municipio, pero como son recursos muy elevados, sería sensato que se pida un endeudamiento”.

Teniente Loza y Espora

“Nos dijeron (los funcionarios municipales) que en la obra de teniente Loza debieron hacer algunas correcciones: sólo sería de desagüe y no incluiría pavimento, cordón cuneta ni obras complementarias. Está avanzado el proyecto ejecutivo, pero no está firmado el convenio con Nación, que pondría el financiamiento. Están a la espera. Debemos tener la precaución como concejales de esperar el convenio firmado, porque después puede ocurrir que no se cumple y terminamos votando un presupuesto ‘mentiroso’”, declaró a El Litoral la justicialista Marcela Aeberhard.

“El tema del desagüe Espora y sus demoras también surgieron en el encuentro”, agregó Aeberhard. El plazo de finalización sería en junio de 2019. Públicamente, el oficialista Pereira aseguró que los recursos (para esta malograda obra hasta el momento) “están previstos para la finalización. Aquí nunca hubo un problema de flujo de recursos; esperemos que la empresa se ponga al día, contrate el personal que necesita y le dé el ritmo que requiere ese desagüe”.

En la reunión se habló de las demoras y los plazos de ejecución (el desagüe Mariano Comas finalizaría el mes próximo, como dato agregado), de pavimentación, de cordones cuneta, etc. “Yo particularmente insistí en la red vial, por qué hay subejecución, y pedí saber por qué los bacheos que se hacen duran tan poco. Requerimos garantías de calidad de las obras que se hacen”, reclamó Aeberhard. No obstante, calificó la reunión como positiva, y destacó la predisposición de los dos funcionarios en dar información.

El FPCyS y las partidas sociales

Sergio Basile (FPCyS) también habló con la prensa. Puso el acento no tanto en la obra pública, sino en la cuestión social. “Estamos con algunas preocupaciones respecto de lo presupuestado en el área social. Hay una partida alimentaria que implica un número muy escaso. Creemos que hay proyectos que deben tener prioridad antes que otros, cuando la crisis social no tiene una página importante (en el Presupuesto 2019). Va a haber modificaciones propuestas desde el FPCyS —adelantó—. Todo esto es parte de las discusiones antes del tratamiento”.



Pedidos de toma de deuda

El proyecto de Presupuesto Municipal 2019 que remitió el Ejecutivo incluye dos pedidos de endeudamiento (el Concejo debe autorizar o no esas tomas de préstamos, con dos tercios de los votos). El primero es de la Agencia Francesa de Desarrollo, por hasta 10.000.000 de euros. Se destinarían a la recuperación del Mercado Progreso y el Ex Liceo Municipal (donde ahora funciona Santa Fe Activa). Es decir, recuperación del patrimonio arquitectónico y fomento de la actividad económica, el “fortalecimiento del ecosistema emprendedor y de las industrias creativas de la ciudad”, dice el proyecto.

El segundo pedido de toma de deuda es para destinar fondos al “Proyecto Estratégico de Modernización de la Red de Alumbrado Público de la ciudad”, que implica el recambio de luminarias Led (hasta ahora ese recambio alcanzó el 16 % del ejido urbano). En agosto se remitió al Concejo la solicitud de autorización. El monto de toma de deuda es de $ 150.000.000.