En la Liga Infantil de Moreno

Noble gesto: Un niño no tenía botines y el árbitro le prestó los suyos

En las últimas horas, se viralizó la imagen de un árbitro dirigiendo en medias, producto de haberle prestado los botines a un niño que no tenía y que los necesitaba para jugar.

El Litoral Sebastián Alvarez, juez de línea de la Liga Infantil de Moreno, le prestó sus botines a un niño que no tenía y que los necesitaba para poder jugar. El árbitro, tuvo que dirigir el encuentro en medias y fue aplaudido por los presentes. La imagen, se viralizó rápidamente y el mundo del fútbol reconoció al asistente, que priorizó la felicidad de un niño jugando al fútbol por sobre su comodidad para dirigir el encuentro. "Con el gesto de ver a un chico que no tenía botines para jugar la final que esperó meses, el árbitro no dudó un segundo y le dio sus botines y él hizo de línea en medias. Como presidente de la Liga le doy mil gracias", escribió en Facebook el titular de Lafim.